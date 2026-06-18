Soltész Rezső: Kiszakadtak belőlem a férfi könnyek

A Duna nagysikerű zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! podcast-sorozattal hívja ismét nosztalgikus időutazásra a közönséget. A Kulissza legújabb adásában Tótfalusi Fanni műsorvezető vendége a Fonogram-díjas énekes, Soltész Rezső volt, aki őszintén mesélt sikereiről, családjáról, valamint élete egyik legnehezebb időszakáról, szeretett felesége elvesztéséről.

Soltész Rezső számára a Rangers zenekar jelentette az igazi zenei alapokat, később pedig a Corvina együttesben és szólóénekesként teljesedett ki. Bár filmes családba született és első munkahelye a Pannónia Filmstúdió volt, a szíve mélyén a zenész hivatás jobban vonzotta.

A műsorban a hazai sikerek után szóba kerültek a külföldi turnék, köztük a lengyelországi fellépések is, amelyek meghatározó élményekkel gazdagították az énekest. A beszélgetés legmeghatóbb pillanatai azonban akkor következtek, amikor szeretett felesége elvesztéséről, illetve meghatározó zenei eredményeiről beszélt.

A műsorban arról is beszélt, hogy voltak olyan pillanatok, amikor megengedte magának, hogy elérzékenyüljön. A bakui fesztiválon átélt siker hatására először törtek elő belőle azok a bizonyos „férfikönnyek”, amelyekre ma is tisztán emlékszik. Felesége halála azonban olyan fájdalmat jelentett számára, amelyet semmilyen korábbi élményhez nem lehet hasonlítani.

„Amikor a feleségemet elvesztettem, néhány nappal utána volt egy fellépésem. Nem mondtam le. Tudtam, hogy ez segít majd abban, hogy továbblépjek. A gyász, bármekkora is, örökre ott marad, de az élet megy tovább. Amikor kimentem a színpadra, mint egy gyógyír, olyan volt” – idézte fel az énekes.

A legendás, Szóljon hangosan az ének című slágerének üzenete, mint mondja, ma is változatlanul elkíséri. Soltész Rezső szerint a zene a legreménytelenebb élethelyzetben is képes erőt adni, összekötni az embereket. Úgy véli, a jövőben sem hiányozhatnak azok az örök érvényű, pozitív üzenetű dalok, amelyek generációkon át velünk maradnak.

A teljes epizód a közmédia YouTube-csatornáján, valamint a Médiaklikken érhető el, amelyen a Csináljuk a fesztivált! – Kulissza podcast további részei is megtekinthetők.

Fotó: MTVA