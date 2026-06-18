Meghalt Daveigh Chase, A kör és a Lilo és Stitch egykori gyermeksztárja

A színésznő egy Los Angeles-i kórházban hunyt el, miután agyhártyagyulladás szövődményeként szepszis alakult ki nála. Menedzsere, John Ryan Jr. a BBC-nek elmondta, hogy Chase-t korábban alultápláltság miatt is kórházban kezelték.

Daveigh Chase már négyéves korában elkezdett színészkedni, első hollywoodi munkáját pedig hétévesen kapta meg. Az áttörést 2001-ben a Donnie Darko hozta meg számára, amelyben Samantha Darkót, a főszereplő húgát alakította. Egy évvel később világszerte ismertté vált, amikor A kör című horrorfilmben eljátszotta Samara Morgant, a hosszú hajú kislányt, aki a film emlékezetes jelenetében kimászik a televízióból.

Szinkronszínészként is jelentős sikereket ért el: ő kölcsönözte Lilo hangját a Lilo és Stitch egész estés animációs filmben és a későbbi televíziós sorozatban, emellett Chihiro angol hangja volt a Spirited Away című Oscar-díjas japán animációs alkotásban. Szerepelt továbbá a ER és a Charmed epizódjaiban, valamint a Big Love című drámában is.

Menedzsere szerint Chase kerülte a hollywoodi felhajtást, inkább visszavonultan élt, és gyakran mondott nemet nagy stúdióprodukciókra, hogy független filmes projektekben dolgozhasson. Különösen szerette a macskákat, és állatmentő szervezetek munkáját is támogatta. A színésznő 2015-ben visszavonult a teljes munkaidős színészettől. Az ezt követő években többször is összeütközésbe került a törvénnyel: kábítószer-birtoklás és lopott jármű használata miatt is emeltek vádat ellene. Halálával egy olyan egykori gyermeksztár távozott, akinek alakításai a horror- és animációs filmek rajongói számára egyaránt emlékezetesek maradnak.

Kiemelt kép: Daveigh Chase (Fotó: Consequence Facebook-odala)