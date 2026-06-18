Intrikák, botrányok és széteső kapcsolatok – jön a Bor, mámor, szerelem új évada

Három új szereplővel és mélyülő ellentétekkel folytatódnak az események a Rozner borászat körül és az Akácos-dűlőben. A Bor, mámor, szerelem (Búrlivé víno) című népszerű szlovák telenovella következő, nyolcadik évadának epizódjai június 22-től hétköznaponként 19:50-től láthatók a Dunán.

A Bor, mámor, szerelem új évadában még több bonyodalommal kell megküzdenie a borvidék közösségének. A sors és a szerelem próbára tette a Rozner és a Dolinský borászcsaládot is: sok év után mindannyian újrakezdik, ki-ki a maga útján.

Riči és Milica távozásával az Akácos-dűlő mindennapi működése Slávóra hárul, aki szinte megállás nélkül dolgozik, hogy fenntartsa a birtokot. A túlterheltség egyre jobban kimeríti, amit apja, Ivan is aggódva figyel. Nina és Martin válságban lévő házasságát csak tovább árnyékolja, hogy Martin és Rita között újra fellángolnak a régi érzelmek. A Rozner családhoz visszatér Peter fia, Jakub, aki új dinamikát hoz a családi kapcsolatokba. Laura és Jakub kezdeti ellentétei fokozatosan oldódnak, és váratlan módon szövetségessé válnak. Robo továbbra sem tud szabadulni saját démonaitól. Hiába próbál új életet kezdeni, végül ismét visszatér régi, önpusztító szokásaihoz, amit Fiala igyekszik saját érdekei szerint kihasználni, akár végzetes következmények árán is.

Krammer életében is fordulat következik, ráadásul megismerkedik Diana húgával, Tamarával, akinek megjelenése új feszültségeket indít el. A helyzetet tovább bonyolítja Matúš felbukkanása, valamint a kórházigazgató fiának érkezése, aki eleinte kizárólag csak mérgezi a közösséget. Mindeközben Diana karrierje is komoly veszélybe kerül: a tehetséges ápolónő szakmai jövőjét korábbi szerelme és a hozzá fűződő kapcsolatok árnyékolják be. Főnöke egy gondosan kitervelt csapdába csalja, hogy rajta keresztül nyomást gyakorolhasson Krammerre.

A sorozat folytatásában a két család rájön, hogy együtt a legerősebbek, de a kölcsönös tisztelethez vezető út még tele lesz akadályokkal.

Bor, mámor, szerelem | 8. évad – június 22-től hétköznaponként 19:50-től a Dunán.

Fotó: C Markíza – Slovakia, spol s.r.o.