A világ minden tájáról érkeznek levelek a Csukás Mesepostának címezve

A Csukás Meseposta továbbra is töretlen népszerűségnek örvend. István bácsi, a Mesepostás – Mikó István Jászai Mari-díjas színművész alakításában – hétről hétre várja a hallgatók üzeneteit, amelyek immár nemcsak Magyarországról, hanem a világ számos országából érkeznek.
Az elmúlt időszakban Németországból, Svájcból, Hollandiából, Norvégiából és Törökországból is küldtek leveleket a gyerekek, nemrégiben pedig New Yorkból, Floridából, Angliából és Erdélyből is érkeztek rajzok és kedves üzenetek.
Az egyre több külföldről érkező üzenet a Csukás Meserádió nemzetközi elérését is jelzi: a diaszpórában élő magyar családok számára is fontos kapcsolódási pont, amelynek köszönhetően a gyerekek anyanyelvükön hallgathatnak szórakoztató és értékes történeteket.
A Csukás Meseposta különleges lehetőséget kínál arra, hogy a hallgatók aktív részesei legyenek az adásnak, és megosszák élményeiket a Mesepostással.
A rádiócsatorna kínálata az elmúlt hónapokban számos új mesesorozattal bővült. Április elején mutatkozott be világpremierként a Süsüke világot lát című hangjáték sorozat, amely a rádió névadója, Csukás István, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író, költő utolsó befejezett műve. Ezt követték Maszat Marci történetei, majd a Mozgásmesék, a Mesék a Bakony szívéből – Mesék Albertnek, valamint a Guruló barátok. Legutóbb a Titkok a játékboltból című mesefüzér debütált a csatornán.
A kalandok hamarosan tovább folytatódnak, hiszen új, a halak és a vízi élővilág érdekességeit bemutató mesék is érkeznek a Csukás Meserádió műsorába.
Csukás Meseposta – szombatonként 10 órától a Csukás Meserádióban és a Spotify-on!
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Fotó: MTVA