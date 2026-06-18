A világ minden tájáról érkeznek levelek a Csukás Mesepostának címezve

A Csukás Meserádió nem ismer határokat: a világ számos pontjáról követik adását a gyerekek és családjaik. A népszerű Csukás Meseposta című szombat délelőttönként jelentkező, interaktív műsor szerkesztőségébe egyre több levél és rajz érkezik külföldről is, amelyek bizonyítják, hogy a hazai mesék összekötik a világ különböző pontjain élő magyar családokat.

A Csukás Meseposta továbbra is töretlen népszerűségnek örvend. István bácsi, a Mesepostás – Mikó István Jászai Mari-díjas színművész alakításában – hétről hétre várja a hallgatók üzeneteit, amelyek immár nemcsak Magyarországról, hanem a világ számos országából érkeznek.

Az elmúlt időszakban Németországból, Svájcból, Hollandiából, Norvégiából és Törökországból is küldtek leveleket a gyerekek, nemrégiben pedig New Yorkból, Floridából, Angliából és Erdélyből is érkeztek rajzok és kedves üzenetek.

Az egyre több külföldről érkező üzenet a Csukás Meserádió nemzetközi elérését is jelzi: a diaszpórában élő magyar családok számára is fontos kapcsolódási pont, amelynek köszönhetően a gyerekek anyanyelvükön hallgathatnak szórakoztató és értékes történeteket.

A Csukás Meseposta különleges lehetőséget kínál arra, hogy a hallgatók aktív részesei legyenek az adásnak, és megosszák élményeiket a Mesepostással.

A rádiócsatorna kínálata az elmúlt hónapokban számos új mesesorozattal bővült. Április elején mutatkozott be világpremierként a Süsüke világot lát című hangjáték sorozat, amely a rádió névadója, Csukás István, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas író, költő utolsó befejezett műve. Ezt követték Maszat Marci történetei, majd a Mozgásmesék, a Mesék a Bakony szívéből – Mesék Albertnek, valamint a Guruló barátok. Legutóbb a Titkok a játékboltból című mesefüzér debütált a csatornán.

A kalandok hamarosan tovább folytatódnak, hiszen új, a halak és a vízi élővilág érdekességeit bemutató mesék is érkeznek a Csukás Meserádió műsorába.

Csukás Meseposta – szombatonként 10 órától a Csukás Meserádióban és a Spotify-on!

Fotó: MTVA