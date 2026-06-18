A japán teaszertartástól a slam poetryig – kulturális kaland az M5-ön és a Kossuth Rádióban a Múzeumok Éjszakáján

Június 20-án, a 24. Múzeumok Éjszakáján az ország legnagyobb kulturális rendezvénysorozatának kiemelt médiapartnereként az M5 kulturális csatorna és a Kossuth Rádió idén is egész napos helyszíni tudósításokkal, élő bejelentkezésekkel és exkluzív beszélgetésekkel hozzák közelebb a nézőkhöz és hallgatókhoz hazánk legérdekesebb múzeumait, galériáit és más kulturális intézményeit.

A Múzeumok Éjszakája 2026-ban minden eddiginél gazdagabb kínálattal várja az érdeklődőket: több mint 450 intézmény mintegy 3000 programja közül válogathatnak a látogatók. Az idei rendezvénysorozat központi témája az „Ízekbe zárt történetek”, amely a gasztronómia és a kultúra kapcsolatát helyezi a középpontba, míg a kiemelt város szerepét ezúttal Sopron tölti be.

A Kossuth Rádió június 20-án 20 és 22 óra között különleges élő műsorral jelentkezik a Petőfi Irodalmi Múzeumból. A Múzeumok Éjszakája 2026 című műsorban Deák Dóra vendégeivel beszélgetve mutatja be az ország legérdekesebb programjait, miközben a hallgatók élő kapcsolások révén bejárhatják Magyarország számos kulturális helyszínét. A rádió munkatársai Sopronból, az idei rendezvénysorozat kiemelt városából is jelentkeznek, emellett Keszthely, Szombathely, Győr, Szeged, Debrecen, Pécs, Eger és Budapest programjaiba is betekintést nyújtanak.

A hallgatók megismerhetik a magyar slam poetry húszéves történetét Debrecenből, bekapcsolódhatnak a budapesti Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum japán teaszertartásába, ellátogathatnak a Gül Baba Türbéhez és Rózsakertbe, valamint a török fürdőkultúra világába is. Az idei mottóhoz kapcsolódva a műsor a gasztronómiai hagyományokat is bemutatja: szó lesz a magyar sörfőzés történetéről, valamint régi receptekről és kulináris érdekességekről is.

Az M5 kulturális csatorna a nap folyamán több alkalommal élő bejelentkezésekkel és helyszíni riportokkal követi a Múzeumok Éjszakája eseményeit. A gasztronómiai és kulturális körkép állomásain a nézők Sopronban a kockás abroszok és a kékfrankosok hangulatát idéző múltba utazhatnak vissza és soproni gasztro-sztorikat hallgathatnak meg, Debrecenben Szabó Magda valós és képzeletbeli emlékeinek nyomába eredhetnek, Budapesten pedig azt fedezhetik fel, milyen szerepet játszottak a gyógy- és fűszernövények a szecesszió korában. Az M5 Facebook-oldalán élőben követhetik a csatorna munkatársainak élménybeszámolóit, valamint ízelítőt kaphatnak a helyszínek hangulatából. Azok számára, akik szeretnék újra átélni az este legemlékezetesebb pillanatait, az M5 Agenda című műsora június 21-én, vasárnap 18:40-től összefoglalóval jelentkezik, amelyben az ország különböző helyszíneinek legérdekesebb eseményei elevenednek meg.

A részletes programok és helyszínek a Múzeumok Éjszakája hivatalos weboldalán találhatók. A rádiós és televíziós műsorok a MédiaKlikk oldalra kattintva is követhetők.

Múzeumok Éjszakája – június 20-án a Kossuth Rádióban és az M5 kulturális csatornán.

Fotó: MTVA