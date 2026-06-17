Merész családi kalandra készül Rókusfalvy Lili

A Ridikül talkshow vendégeként mesélt utazási szokásairól és nyári terveiről Rókusfalvy Lili. A Duna zenés showműsorainak háziasszonya elárulta, férje saját kezűleg alakított át egy kisbuszt, amellyel idén Erdélyt fedezi fel a család.

A családi utazások örömeiről és kihívásairól beszélt a Ridikül adásában Rókusfalvy Lili. A műsorvezető elmondta, hogy gyerekkorából a nagy családi nyaralások jelentik a legszebb emlékeket, ezért férjével és gyermekeivel is igyekeznek minél több közös élményt gyűjteni.

Elmondta, minden út előtt gondosan készül, részletes útvonaltervet állít össze, már hetekkel az indulás előtt fejben összeállítja a csomagokat, és mindig az adott úti cél hangulatához válogatja össze a ruhatárát. A műsorvezető bevallotta, tipikus stresszes utazó, ugyanakkor férje sokat segít neki abban, hogy lazábban kezelje a váratlan helyzeteket. Megosztotta azt is, hogy az idei nyár egyik legnagyobb kalandja egy erdélyi családi körút lesz, négy keréken.

„A férjem átalakított egy kisbuszt, vettünk bele matracot, van kis konyha és tároló rész is. Szerencsére mindketten kistermetűek vagyunk és a gyerekek is picik még, ezért kényelmesen elférünk. Szívesen is alszunk együtt, egy-egy éjszakát így eltölteni nagy buli. Belföldön már tettünk egy tesztkört, most pedig 3-4 megállós erdélyi útra készülünk” – mondta Rókusfalvy Lili.

Hozzátette, családjával több ismerőst is meglátogat majd Erdélyben, de a program szándékosan rugalmas marad. Bár a képernyős jobban szereti a kiszámítható utazásokat és az előre lefoglalt szállásokat, férje és a gyerekek kedvéért nyitott a spontán kalandokra is. „Az is lehet, hogy megállunk egy-egy szebb vidéken, körülnézünk, hogy nincs-e medve, alszunk egyet, aztán megyünk tovább” – mondta a Csináljuk a fesztivált!, A Dal és a Jóravalók című műsor házigazdájaként ismert képernyős, aki a nyári szünetben a Balatonon is több időt tölt majd családjával, mivel idén először a június 20-án induló Nyár ’26 magazin egyik műsorvezetője lesz.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Rókusfalvy Lili (Fotó: MTVA/Tőke Béla)