Báthory Erzsébet musical-opera az M5 műsorán – történelmi legenda nagyszabású színpadi feldolgozásban

Gyilkos vagy áldozat? Vérgrófnő vagy meghurcolt nemesasszony? Báthory Erzsébet alakját több mint négyszáz éve legendák, rémtörténetek és történelmi viták övezik. A magyar történelem egyik legtitokzatosabb nőalakjának sorsát dolgozza fel a Báthory Erzsébet című látványos musical-opera, amelyet június 20-án, szombaton 21:05-től tűz műsorára az M5 kulturális csatorna. A grandiózus előadás a legendák mögött rejtőző asszony történetét, emberi drámáit és a kor hatalmi játszmáit is megeleveníti.

A monumentális előadás a „magyar vérgrófnő” legendás életét és a körülötte évszázadok óta élő rejtélyeket állítja a középpontba. Vajon lehetett bármiféle valóságalapjuk a személyét övező, sötét mítoszoknak, vagy csupán a pozíciójából adódó körülmények és hatalmi játszma áldozata volt? A musical-opera ezekre a kérdésekre keresi a választ, miközben megmutatja Báthory Erzsébet személyes oldalát: a nőt, az anyát, a feleséget és a szeretőt is.

A történet a 16–17. századi Magyarország hatalmi és társadalmi viszonyai közé vezeti a nézőt. A cselekmény valós történelmi alakokat vonultat fel, mellettük pedig egyetlen fiktív szereplő, Walter nyomozó jelenik meg, aki Báthory Erzsébet rejtélyes ügyének nyomába ered. A darabban a féltékenység, a szerelem, a hatalomvágy és az emberi szenvedélyek egyaránt meghatározó szerepet kapnak.

A Margitszigeti Színház és a Kolozsvári Magyar Opera közös produkciójaként létrejött előadás címszerepében Benedekffy Katalin látható. Partnerei között szerepel Szemenyei János, Szilágyi János, Laczkó V. Róbert, Farkas Loránd, Veress Orsolya és Mányoki László. A mű szövegkönyvét Miklós Tibor írta, zenéjét Szomor György komponálta. Az alkotók a musical és az opera műfajának ötvözésével egyedi zenei világot teremtettek, amely egyszerre grandiózus és érzelmekben gazdag. A produkciót Bagó Bertalan rendezte, a díszleteket Vereckei Rita, a jelmezeket Kiss Bori tervezte, a koreográfiát Novák Péter jegyzi. Az előadást Kulcsár Szabolcs vezényli.

A nagyszabású zenés mű nemcsak egy történelmi korszakot idéz meg, hanem új megvilágításba helyezi a magyar történelem egyik legismertebb és legvitatottabb alakját. A gazdag látványvilág, az operai igényű zenei megszólalás és a drámai történet együttesen olyan színházi élményt kínál, amely egyszerre szórakoztat és gondolkodásra késztet.

Báthory Erzsébet musical-opera – június 20-án, szombaton 21:05-től az M5 kulturális csatorna műsorán.

Fotó: MTVA