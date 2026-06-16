Nyár ’26 – újra képernyőn a Duna nyári magazinja, új és visszatérő műsorvezetőkkel

„Nagyon sokat jelent, hogy 14 év után idén is vezethetem azt a műsort, amely – a karrierem szempontjából és emberileg is – a legfontosabb nekem. Ugyanez mondható el Fodor Imréről, állandó műsorvezetőtársamról” – mondta Rátonyi Kriszta, aki hosszabb szünet után tér vissza a Duna képernyőjére a nyári magazinban. A műsorvezető hozzátette, a Nyár ’26 számára valódi közösségi élmény. „Szeretem, hogy a nézőkkel ilyenkor személyesen találkozhatunk. Szívesen jönnek el a Balaton-parti szabadtéri stúdióba, hogy élőben láthassák a kedvenceiket. Jó érzés látni, amikor olyan zenei legendák, mint Korda György és Balázs Klári megjelennek a színpadon, akkor telt házas lesz a révfülöpi móló” – tette hozzá Rátonyi Kriszta.

„Vannak olyan visszatérő családok, akiket név szerint ismerünk és várjuk, hogy találkozzunk velük” – fogalmazott Fodor Imre. Hozzátette: „Volt, hogy egy nagymama azt kérte a születésnapjára, hogy élőben láthassa a műsort, de már a Vajdaságból is érkezett nézőnk a helyszínre. Ez a legnagyobb kitüntetés, amit műsorvezetőként kaphat az ember.”

A 16. évad nyitóadását június 20-án a műsor jól ismert arcai, Somossy Barbara, Forró Bence, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre vezetik, látványos produkciókkal és meglepetésvendégekkel indítva a nyári szezont. A Nyár ’26 csapata idén azonban új műsorvezetőkkel is bővül: visszatér Novodomszky Éva és Radványi Dorottya, újonnan csatlakozik Rókusfalvy Lili és Tótfalusi Fanni, akik friss szemléletet és több generációt megszólító, sokszínű képernyős jelenlétet hoznak a műsorba. A műsorvezetői csapatot erősíti még Kiss Ernő Zsolt, valamint Habóczki Máté és Balog Tamás is.

Fodor Imre és Rátonyi Kriszta (Fotó: MTVA)

A Nyár ’26 rendkívül színes vendégpalettával jelentkezik: a hazai kulturális, közéleti és sportélet meghatározó szereplői mellett szakértők és inspiráló civil történetek is helyet kapnak. A nézőket látványos produkciók, turisztikai ajánlók, miniportrék, friss témák és személyes hangvételű beszélgetések várják, gasztronómiai és kulturális élményekkel kiegészítve.

A Révfülöpről sugárzott élő műsor június 20-tól augusztus 30-ig összesen 70 adással jelentkezik, hétköznaponként délelőtt, szombaton tematikus-, vasárnap pedig válogatásadásokkal, amelyeket a Médiaklikk felületén bármikor újranézhetnek az adásba kerülés után. Minden hétköznap értékes nyereményekkel játék is várja a nézőket, péntekenként pedig a heti fődíj is gazdára talál.

Kövessék a Nyár ’26 adásait és fedezzék fel Magyarország és a határon túli magyar közösségek legizgalmasabb kulturális eseményeit, gasztronómiai különlegességeit, turisztikai attrakcióit, sporteseményeit és inspiráló emberi történeteit!

Nyár ’26 – június 20-tól minden nap 10 órától a Dunán, ismétlés 16:55-kor a Duna Worldön.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA)