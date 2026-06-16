Exkluzív interjú a török sztárokkal – hamarosan műsoron a Titkok tengere

Június 20-án új török drámasorozat kezdődik a Dunán: a Titkok tengere (Maviye Sürgün) a romantika, az akció és a thriller elemeit ötvözi, és minden nap 16 órától várja a nézőket – június 27-ig dupla epizódokkal. A széria három főszereplője kedvcsinálóként osztott meg néhány részletet arról, miért érdemes követni a csatorna újdonságát.

A Titkok tengere című 2023-as török romantikus sorozat történetének középpontjában Ali, az egykori kommandós áll, aki felesége tragikus halála után gyermekeivel új életet próbál kezdeni egy békés kikötővárosban, Camliköyben. A nyugodtnak tűnő új kezdetnek azonban hamar befellegzik, amikor egy viharos éjszakán a férfi kimenti a tengerből a titokzatos Defnét.

A főszereplőt, Alit alakító Caner Cindoruk exkluzív interjúban mesélt a karakterek kapcsolatáról és a történet ívéről. „Ali és Defne kapcsolata nagyon lassan, fokozatosan épül fel, és pontosan ez benne az izgalmas. Két olyan ember találkozik, akik mindketten sérültek, hordoznak múltbeli sebeket, és eleinte egyáltalán nem bíznak egymásban. Aztán ahogy kénytelenek együtt végigmenni nehéz helyzeteken, apránként elkezd kialakulni köztük valami, ami sokkal mélyebb, mint egy egyszerű vonzalom – egyfajta egymásra utaltság és érzelmi kötődés” – fogalmazott a 46 éves török színész, aki közel három évtizeddel ezelőtt az Adana Seyhan Színház társulatának tagjaként kezdte pályáját, de az utóbbi 14 évben több tévé- és játékfilmben, sorozatban is feltűnt.

Kép forrása: Inter Média, Hizmetleri Tticaret LTD. STI.

A női főhős, Defne erős, talpraesett karakter, aki egész életében egyedül küzdött a túlélésért. A szerepét megformáló Damla Sönmez szerint a figura egyik legfontosabb jellemzője a belső tartás. „Defne számomra az a nő, aki látszólag mindig mindent kontroll alatt tart, és nem engedi, hogy bárki belépjen az érzelmi világába. De közben ott van benne egy nagyon sérülékeny oldal is, amit csak nagyon kevesen láthatnak. Az tetszik benne igazán, hogy nem áldozatként jelenik meg, hanem olyan emberként, aki saját döntései mentén próbál túlélni, még akkor is, ha ezek sokszor fájdalmas következményekkel járnak” – mondta karakteréről a 39 éves török színésznő, aki világszerte ismert a Sibel és az Én vagyok te című filmekből.

Kép forrása: Inter Média, Hizmetleri Tticaret LTD. STI.

A történet harmadik kulcsfigurája Ozan, aki a múlt sötétebb szálait mozgatja, és akinek döntései komoly hatással vannak Ali és Defne életére is. A karaktert a Szulejmán című sorozatból ismerté vált, 49 éves színművész, Serkan Altunorak játssza, aki szerepéről úgy nyilatkozott: „Ozanban az fogott meg, hogy nem lehet egyszerűen jó vagy rossz emberként megítélni. Ő egy olyan figura, aki rendkívül intelligens, tudatosan figyeli az embereket, és pontosan tudja, hogyan kell hatni rájuk. A hazugság számára nem pusztán eszköz, hanem egyfajta túlélési stratégia. Ugyanakkor a történet előrehaladtával egyre inkább látszik, hogy a döntések mögött nagyon erős belső konfliktusok és múltbeli terhek húzódnak.”

Kép forrása: Inter Média, Hizmetleri Tticaret LTD. STI.

A Titkok tengere egy olyan összetett, több műfajt ötvöző török sorozat, amely a magyar közönség számára is ismerős narratív struktúrákra épít: erős családi drámai alapokra, fokozatosan kibomló romantikus szálra, valamint a történetet végigfeszítő titkokra és hatalmi konfliktusokra. A sorozat a Dunán június 20-tól minden nap 16 órakor látható, és várhatóan stabil délutáni kínálati pontként jelenik meg a csatorna műsorrendjében, a török sorozatok iránti hazai érdeklődésre építve.

Titkok tengere – június 20-tól minden nap 16 órakor a Dunán, június 27-ig dupla epizódokkal.

Kiemelt kép forrása: Inter Média, Hizmetleri Tticaret LTD. STI.