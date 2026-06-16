Életveszélyes betegségből épült fel Harsányi Gábor

A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, drámaszerző, érdemes művész születésnapja alkalmából volt a Duna Családi kör című műsorának vendége. Az élő adásban nemcsak pályafutásáról és jelenlegi terveiről beszélt, hanem egy közelmúltbeli, súlyos egészségügyi problémáját is megosztotta a nézőkkel.

Harsányi Gábor a Duna délutáni magazinjában elárulta, hálás, hogy ma születésnapot ünnepelhet, mert nemrég váratlanul rosszul lett otthonában. „Volt egy kis problémám. Reggel szokás szerint időben felkeltem, egy kis tornával indítottam a napot, aztán hideg-meleg vízzel megmosakodtam. Egyszer csak úgy éreztem, mintha bezuhannék egy folyosóra. Mintha a víz alól hallottam volna a fiamat és a feleségemet, ahogy kiáltoznak, hogy lebénult a fél arcom. Stroke-ot kaptam. Ha nem figyelnek oda rám, abból nagy baj lehetett volna. Szerencsére, csak egy kisebb ér záródott el” – osztotta meg a műsorban.

A Családi kör vendégeként hangsúlyozta, milyen fontos az azonnali orvosi segítség. Elmondása szerint szerencséje volt, mert a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem alakultak ki szövődmények. „Azonnal be kell menni ilyenkor a kórházba” – figyelmeztette a nézőket. Hozzátette, egyhetes kórházi kezelés után hazaengedték, és azóta teljesen felépült.

A beszélgetés során az időskor kihívásairól is őszintén vallott. Mint fogalmazott, a nyolcvanadik életévét meghaladva az ember már megérzi az idő múlását, ugyanakkor sokat tehet egészsége megőrzéséért. A rendszeres mozgást, a napi sétákat, a következetes életvitelt és a támogató emberi kapcsolatokat tartja a hosszú, aktív élet kulcsának. Szellemi frissességét sakkozással őrzi, amely ma is fontos része mindennapjainak.

Harsányi Gábor a jövőbeli terveiről is beszélt. Elárulta, hogy továbbra is sok elképzelése van, és szeretné megvalósítani régóta dédelgetett álmait. Különösen fontos számára egy életműfilm elkészítése, amelyben pályafutásának legfontosabb állomásait és emlékeit szeretné összefoglalni.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:50-től és 15 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Harsányi Gábor Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, drámaszerző, érdemes művész (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)