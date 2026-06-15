Új arcokkal és balatoni hangulattal indul június 20-án a Nyár ’26 a Dunán

Van egy műsor, ami nélkül már elképzelhetetlenek a nyári délelőttök: a Duna népszerű nyári, élő magazinműsora 2026-ban is Révfülöpről szállítja a magyar vakáció legszebb pillanatait a nézők otthonába. A Nyár ’26-ban sztárvendégek, zenés produkciók, sportbemutatók, turisztikai és kulináris újdonságok, sokszínű programlehetőségek Kárpát-medence-szerte és izgalmas beszélgetések várják a nézőket a csatornán június 20-tól. Újdonság, hogy ebben a szezonban több generációt képviselő, új műsorvezetőpárosokkal jelentkezik a népszerű magazin.

A nézőket idén is a közmédia legismertebb személyiségei köszöntik, ugyanakkor újak is csatlakoznak a csapathoz. A 16. évad ünnepi nyitóadását június 20-án – az elmúlt évekhez hasonlóan – Somossy Barbara, Forró Bence, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre vezeti. A nyitány meglepetésvendégekkel és látványos produkciókkal indítja el a nyári szezont.

A Nyár ’26 házigazdáinak csapata olyan népszerű televíziós és rádiós személyiségekkel bővül, mint a Családi kör műsorvezetői, Novodomszky Éva, és a Hogy volt?! adásait is vezető, Radványi Dorottya. Révfülöpről köszönti majd a nézőket a Duna showműsorainak háziasszonya, Rókusfalvy Lili, valamint Tótfalusi Fanni, az Önök kérték műsorvezetője, akivel a Család-barát és a Családi kör magazinműsorokban, valamint a Csináljuk a fesztivált! Kulissza-podcastban is találkozhatnak már. Csatlakozik még a Magyarország, szeretlek! vetélkedő játékmestere, Kiss Ernő Zsolt, valamint a Petőfi Rádió és a SzerencseSzombat egyik műsorvezetője, Habóczki Máté, továbbá a Kossuth Rádió jól ismert hangja, Balog Tamás is.

A Nyár ’26 vendéglistája rendkívül sokszínűnek ígérkezik: elismert magyar színművészek, népszerű előadók, élsportolók, olimpikonok, séfek, kulturális szakemberek, pszichológusok és mentálhigiénés szakértők, valamint különleges teljesítményeikkel figyelmet kivívó rekorderek és civilek érkeznek a révfülöpi stúdióba. A műsor nemcsak a szórakoztatásra helyezi a hangsúlyt, hanem arra is, hogy hitelesen és emberközelien mutassa be a hazai közélet, kultúra, sport és tudomány legizgalmasabb szereplőit. A Nyár ’26 idén is számos látványos produkcióval készül: zenei, táncos és artistaelőadásokkal, emellett értékes beszélgetésekkel, aktuális témákkal és inspiráló történetekkel várja a nézőket. A nyár folyamán minden héten sztárvendégek érkeznek a műsorba, akik elkészítik kedvenc fogásaikat, péntekenként pedig hosszabb portrébeszélgetések mutatják be a magyar kulturális, közéleti és művészeti élet meghatározó szereplőit.

A műsor szombati adásai különleges tematikát kapnak: június 20-án élő ünnepi műsorral, meglepetésvendégekkel köszöntik a Nyár’26 16. évadát. A nyár folyamán a többi között családi, egészségmegőrző, zenés, sportos, filmes, magyar termékeket és a kulturális örökséget bemutató, valamint ifjú tehetségekről szóló különkiadások várják majd a nézőket.

A Nyár ’26 állandó műsorelemei idén is változatos tartalmakat kínálnak. A Vár a Kárpát-medence sorozat újabb különleges helyszíneket fedez fel határon innen és túl, míg a Program, a Mozgás és a Túratippek című összeállítások hasznos ötletekkel, aktív kikapcsolódási lehetőségekkel és gyakorlati tudnivalókkal szolgálnak a mindennapokhoz. Érkezik az Emlék és a Dal is, amelyekben ismert művészek és előadók osztják meg személyes történeteiket és alkotásaik kulisszatitkait, a Könyvajánlóban pedig Dióssy Klári hívja fel a figyelmet a magyar klasszikus és kortárs irodalom kiemelkedő műveire. A Receptek sem maradhat el, amely ezúttal is a magyar konyha hagyományos ízeit és azok történetét mutatja be a nézőknek.

Minden hétköznap – értékes nyereményekkel – játék is várja a nézőket, péntekenként pedig a heti fődíj is gazdára talál.

Kövessék a Nyár ’26 adásait és fedezzék fel Magyarország és a határon túli magyar közösségek legizgalmasabb kulturális eseményeit, gasztronómiai különlegességeit, turisztikai attrakcióit, sporteseményeit és inspiráló emberi történeteit!

Kiemelt kép forrása: MTVA