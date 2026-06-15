Saját kezűleg építene házat Mohamed Fatima

Őszintén mesélt gyerekkori álmairól, a zene iránti szenvedélyéről és jövőbeli terveiről Mohamed Fatima az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorában. Az énekesnő elárulta, hogy különleges cél lebeg a szeme előtt: szeretné kitanulni a kőművességet, és saját kezűleg felépíteni álmai otthonát az erdő közepén.

Mohamed Fatima a beszélgetés során felidézte: már óvodás korában is arról álmodott, hogy egyszer énekesnő lesz. Bár tűzoltóként és állatorvosként is el tudta képzelni magát, végül a zene mellett köteleződött el, és mindössze 15 éves volt, amikor a Fekete Vonat tagjaként valóra vált legnagyobb álma. Elmondta, hogy bár számítástechnikai tanulmányokat folytatott, eközben is minden alkalmat megragadott az éneklésre. Felidézte, hogy a szomszédságukban lakott Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, akinek az édesanyja néha rá is szólt, mert túl hangos volt.

Ugyan az áhított pályával a hírnév is együtt jár, a médiaszereplésekkel már sokkal óvatosabb a magánélete védelmének érdekében. Mint mondta, mostanában még a szokásosnál is csöndesebb volt, egy betegség súlyos szövődménye miatt egy egész hónapra elveszítette a hangját. „Úgy éreztem magamat, mint Pál apostol, hogy lesújtott rám az Istennek az ostora azért, hogy befelé figyeljek. Valójában jót tett velem ezzel, mert rengeteg dolgot értettem meg és tettem helyre magamban ez idő alatt” – jegyezte meg.

Az énekesnő arról is beszélt, hogy a zenei pályán soha nem az anyagi javak motiválták. Szociális érzékenysége miatt sokáig minden pénzét másokra költötte, mert alapvető működése a rászorultakon való segítségnyújtás. Éppen ezért ma sem a vagyon felhalmozását tekinti céljának, hanem azt, hogy olyan életet alakítson ki magának, amely közel áll a természethez.

„Nincs saját autóm vagy házam, de én olyan boldog vagyok így. Azt tervezem, hogy kitanulom a kőművességet és felhúzok magamnak egy házikót az erdő közepén, mert imádom az állatokat, ők lesznek a szomszédjaim” – árulta el.

Az énekesnő nem riad vissza a fizikai munkától, hiszen angliai költözése után is évekig abból élt. Úgy érzi, az alkotás öröme, a kétkezi munka és a természetközeli életforma egyszerre adhatná meg azt a szabadságot és harmóniát, amelyre régóta vágyik.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Mit kíván? – napi zenés kívánságműsor sztárvendégekkel 23 órakor az M2 Petőfi TV műsorán.

Kiemelt kép: Mohamed Fatima énekesnő (Fotó: MTVA)