Az eltűnt londoni arany nyomában– premierként érkezik Az arany második évada a Dunára

Június 20-án folytatódik a Duna képernyőjén az elmúlt évek több nemzetközi díjra is jelölt brit bűnügyi drámasorozata. Az igaz történeten alapuló Az arany második évada szombatonként, 21:20-tól látható a csatornán.

A nagyszabású sorozat a hírhedt, 1983-as Brink’s-Mat rablás történetét dolgozza fel. A londoni Heathrow repülőtér közelében található raktárból elkövetett aranyrablás nemcsak a brit kriminalisztika történetének egyik legnagyobb bűncselekménye volt, hanem olyan eseménysorozatot indított el, amely évtizedeken át hatással volt a szervezett bűnözésre és a pénzmosási hálózatokra is. Az első évad a rablást és annak közvetlen következményeit mutatta be, a folytatás pedig a máig eltűnt arany nyomába ered.

Kép forrása: ALL3MEDIA International Limited

A Dunán június 20-tól szombat esténként jelentkező második évadban a nyomozás nemzetközi méreteket ölt. A hatóságok Európán és a világ számos pontján követik a pénz és az eltűnt arany útját, miközben újabb és újabb szereplők kerülnek a történet középpontjába. Az epizódokban azt mutatják be, hogyan alakult át egyetlen rablásból kiindulva egy kiterjedt nemzetközi pénzmosási hálózat, amely éveken keresztül próbálta eltüntetni a zsákmány nyomait.

Kép forrása: ALL3MEDIA International Limited

A produkció alkotói a folytatásban is valós eseményekből merítettek. A hatrészes második évad tovább emeli a tétet, miközben megőrzi a 80-as és 90-es évek atmoszféráját, vizualitását és a forgatókönyvre jellemző fanyar humort. A főbb szerepekben ezúttal is olyan ismert brit színészek láthatók, mint Hugh Bonneville (Paddington), Charlotte Spencer (Sanditon) és Emun Elliott (Hölgyek öröme).

Az arany – 2. évad – premier június 20-án 21:35-től, folytatás szombat esténként a Dunán.

Az epizódok korlátozott ideig elérhetők a Médiaklikken.

Kép forrása: ALL3MEDIA International Limited