Ismét műsorvezetőként várja a Ridikül nézőit Dióssy Klári

A Duna népszerű délutáni talkshow-jának egykori háziasszonya az évadzáró héten, június 15-től ismét a műsorvezetői székbe ül. A nézőket változatos témákkal várja: szó lesz rendkívüli utazásokról, párkapcsolatokról, az időskor szépségeiről, bőrápolási tanácsokról és tévhitekről, valamint a Balatonról, amely generációk számára jelent meghatározó élményeket.

Dióssy Klári kilenc éven át volt a Ridikül műsorvezetője, 1739 adáson keresztül köszöntötte a nézőket a hétköznap délutánonként jelentkező műsorban. Dióssy Klári 2025 januárjában búcsúzott el a közönségtől, ugyanakkor a közmédia hallgatói továbbra is találkozhattak vele a Kossuth Rádió Délelőtt című műsorában. Dióssy Klári idén áprilisban vendégként tért vissza a Ridikül stúdiójába. A Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából sugárzott adásban először beszélt nyilvánosan az elmúlt időszak megpróbáltatásairól. Elárulta, hogy emlődaganatot diagnosztizáltak nála, személyes történetének megosztásával sorstársainak szeretett volna erőt adni és felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára.

Most pedig, a Ridikül évadzáró hetében, június 15-től ismét a műsorvezetői székből köszönti a nézőket. A hét első adásában olyan vendégekkel beszélget, akik különleges helyekre jutottak el, és a kalandokról, felfedezésekről, valamint az utazás iránti szenvedélyükről mesélnek. Kedden azok a párok érkeznek a stúdióba, akik nemcsak a magánéletben, hanem hivatásukban is társai egymásnak. A szerdai adás az idő múlásáról szól, de korántsem szomorú hangvételben. Négy férfi vendég osztja meg gondolatait az öregedésről, az életkedvről, a célokról és arról, hogyan lehet megőrizni a kíváncsiságot és az aktivitást az évek előrehaladtával is. Csütörtökön a bőrápolás kerül a fókuszba, az évadzáró hét utolsó adásában pedig a Balatoné lesz a főszerep. A vendégek a magyar tenger múltját, jelenét és különleges hangulatát idézik fel, miközben személyes emlékeken és történeteken keresztül mutatják meg, miért maradt a Balaton generációk egyik legkedvesebb úti célja.

A héten számos ismert vendég érkezik a Ridikül stúdiójába. Többek között Arató András, a világszerte ismert Hide the Pain Harold, Mészáros Árpád Zsolt színművész, Schiffer Miklós író, üzletember, divat- és stílustanácsadó, valamint Trokán Péter színművész is megosztja történeteit és gondolatait a nézőkkel.

Ridikül – Dióssy Klárival: június 15-től öt napon át 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Dióssy Klári, a Ridikül műsorvezetője (Fotó: MTVA)