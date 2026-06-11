Háromrészes sorozattal idézi fel a Duna World a 12. Duna Napok legszebb pillanatait

Június 13-tól három egymást követő szombat délelőtt a nemzeti összetartozás érzését erősítő kulturális rendezvénysorozatról készült összefoglalóval várja nézőit a Duna World. A 12. Torockói Duna Napok eseményeit bemutató háromrészes műsor epizódjainak középpontjában a hagyományok, a kultúra, a család és a közösség áll.

A Székelykő lábánál fekvő, páratlan szépségű Torockó idén is a Kárpát-medencei magyarság találkozóhelyévé vált. A Duna Médiaszolgáltató szervezésében immár 12. alkalommal megrendezett háromnapos rendezvény színes programkínálata – a koncertektől a néptáncon és a kézműves foglalkozásokon át a családi eseményekig – számos látogatót vonzott Torockóra. Ezt a hangulatot élhetik át újra, vagy lehetnek részesei a Duna World nézői. A csatorna három egymást követő szombat délelőtt tűzi műsorára a rendezvényről készült összefoglalókat.

A június 13-án 11:10-től látható első, Összetartozunk! című rész betekintést nyújt a Duna Ház mindennapjaiba és a fesztivál idejére kiteljesedő közösségi életbe, miközben felidézi a rendezvény legemlékezetesebb pillanatait. A nézők találkozhatnak a vásári forgatag hangulatával, valamint olyan fellépőkkel, mint Mező Misi, Korda György és Balázs Klári, Nagy Feró, Tóth Gabi és a Legényes Táncegyüttes, továbbá a nagyszínpadon koncertet adó Tankcsapda. A film bemutatja a Psalmus Hungaricus fotókiállítást és a torockói közösségi élet sokszínűségét is.

Balázs Klári elõadómûvész és Korda György, Máté Péter-díjas énekes, elõadómûvész a 12. Duna Napokon az erdélyi Torockón 2026. május 29-én (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

Hagyományok nyomában címmel érkezik a második rész június 20-án 11:15-től. A népi kultúra világába kalauzoló epizód érzékletesen mutatja be, miként él tovább a múlt öröksége a jelenben: népzene, néptánc, népviselet, népi építészet és kézműves hagyományok elevenednek meg Torockó utcáin. Külön figyelmet kapnak a templomkazetta-kiállítások, a mesterségbemutatók és azok az alkotók, akik a hagyományos motívumokat a mai generációk számára is élővé teszik.

A sorozat június 27-én zárul: a Családi és gyermekprogramok című rész 11 órától végigkíséri a Csukás Mesebirodalom kalandjait, a kézműves- és mesterségbemutatókat, valamint a történelmi és ügyességi foglalkozásokat. Megjelennek a Torockót felfedező séták, az Erdély ízei főzőverseny családi pillanatai és a fesztivál nagyszínpados koncertjei is, köztük Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák fellépése.

12. Torockói Duna Napok – június 13-tól három egymást követő szombat délelőtt a Duna World műsorán.

Kiemelt kép forrása: MTI/Kiss Gábor