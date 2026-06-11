Elkezdett tátogni – Bay Éva emlékezetes televíziós improvizációjáról mesélt

Bay Éva, a Magyar Televízió legendás bemondója és műsorvezetője 50 évvel ezelőtt, 1976. április 1-jén köszöntötte először élő adásban a nézőket. A Duna Családi kör című műsorának vendégeként idézte fel televíziós pályafutásának emlékezetes pillanatait, köztük egy olyan esetet is, amely meghatározó tanulsággal szolgált számára.

A televíziós munkája kezdetéről mesélve Bay Éva a Családi körben elárulta, bár izgatott volt, soha nem tekintett különleges kiváltságként a munkájára. „Természetemből fakadóan, soha nem csináltam nagy dolgot abból, hogy a tévében dolgozom. Nem úgy fogtam fel, hogy ez őrült nagy dolog. Bejöttem, beszélgettem a rendészekkel, felmentem a lépcsőn, szóba elegyedtem a takarítónővel, aztán bevilágítottak, bemondó lettem, belenéztem a kamerába, és beszéltem az embereknek” – idézte fel mosolyogva.

Azt ugyanakkor elárulta, hogy amikor először állt kamera elé, nagyon izgult. Egy Iskolatelevíziós reggeli beköszönés alkalmával kellett először megszólalnia, később pedig sorra érkeztek az újabb feladatok és műsorok. Mint fogalmazott, mire észbe kapott, már 23 év eltelt a televízióban.

A beszélgetés során felidézett egy emlékezetes újévi esetet is. Január 1-jén az egész ország által figyelemmel kísért bécsi újévi koncertet kellett felkonferálnia. Mivel akkoriban nem volt súgógép, a zenei szerkesztő által leadott szöveget előre megtanulta, mert nem szeretett volna papírból olvasni. Közvetlenül adás előtt azonban a szerkesztő mellesleg megjegyezte neki, hogy elegendő lesz annyit mondania: „kapcsoljuk Bécset”. Ez annyira összezavarta, hogy amikor elérkezett a konferálás pillanata, teljesen kiesett a fejéből a megtanult szöveg. „Néztek rám kétségbeesetten a stúdióban. Hirtelen eszembe jutott egy történet, amit korábban a főnököm mesélt egy kollégáról, aki hasonló helyzetben egyszer csak elkezdett tátogni. Én is ezt tettem” – emlékezett vissza az esetre. Hozzátette: ez után a vezérlő azonnal észlelte, hogy valami nincs rendben, ezért lekeverték a képernyőről. Bay Éva azonban jelezte, hogy folytatni tudja, és végül sikeresen elmondta az eredetileg megtanult szöveget. Az eset után azonban nem volt nyugodt. „Sírógörcsöt kaptam” – vallotta be.

Mivel az incidens vasárnap történt, másnap behívatta a vezetőség, hogy magyarázatot kérjen tőle. Végül azt mondták neki, kap tíz adáslehetőséget, és utána eldöntik, hogyan tovább. A folytatásról azonban többé nem esett szó. A történetből egy fontos tanulságot is levont: azóta csak hivatalos instrukciókat fogad el, és nem hagyja, hogy az utolsó pillanatban érkező megjegyzések kizökkentsék.

A legendás bemondó ma is aktív és kiegyensúlyozott életet él. Elmondása szerint boldogan tölti mindennapjait férjével és három kutyájával. Szívesen süt-főz, kártyázik, valamint sok időt tölt barátaival és szeretteivel.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:50-től és 15 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Bay Éva (Fotó: MTVA)