Béres Alexandra legjobb barátja négyéves kora óta része az életének

A Ridikül barátságokról szóló adásában árulta el Béres Alexandra, hogy életében a „legjobb barát szerep” már kisgyermekkora óta foglalt. Az életmód- és táplálkozási tanácsadó azt is elmondta, mi az a fontos mérföldkő, amelyet egy kapcsolatnak át kell lépnie ahhoz, hogy számára valódi barátsággá válhasson.

A barátságok fontosságáról és erejéről beszélgetett Decsi Edit, színész, a Ridikül aktuális háziasszonya vendégeivel. A Duna délutáni talkshow-jában Fischl Mónika opera- és operetténekesnő, Szendy Szilvi színművész, énekesnő, Peller Károly színművész, rendező, valamint Béres Alexandra edző, életmód- és táplálkozási tanácsadó arról a különleges kapcsolatról meséltek, amely évtizedeken át elkísérheti az embert, és amely sokszor a legnehezebb időszakokban mutatja meg az igazi erejét.

Béres Alexandra elárulta, hogy nála a legjobb barátnő pozíciója már nagyon régóta foglalt. „Aki a legjobb barátom, akivel a legszorosabb a kapcsolatom, az a húgom. Négy év van közöttünk, de vele mindent megbeszélünk, megosztjuk az érzéseinket. Nemcsak azért, mert együtt nőttünk fel, hanem később is olyan helyzetekben voltunk, amelyek még jobban összehoztak minket, például együtt voltunk várandósak is” – mesélte. A fitneszvilágbajnok szerint ugyanakkor szerencsésnek mondhatja magát, mert nemcsak a testvérével ápol szoros kapcsolatot. Gyerekkorából is több fontos barátságot őriz, amelyek nagyrészt a sportnak köszönhetően maradtak fenn. „Akivel már mostam fogat, az az igazi barát” – fogalmazott nevetve, hozzátéve, hogy számára ez egyfajta határvonal: aki ennyire közel kerül hozzá, az már jóval többet jelent egy egyszerű ismerősnél.

Úgy véli, a sport felnőttként is képes összehozni az embereket. A közös érdeklődés, a közösen megélt élmények olyan kapcsolatokat teremthetnek, amelyek akkor is működnek, ha a résztvevők teljesen eltérő személyiségek. Alexandra arról is beszélt, hogy az élet egyik nagy ajándékának tartja azt a barátnőjét, akivel már felnőttként ismerkedett meg. „A sors ajándéka, nem számítottam rá, hogy kapok még egy ennyire közeli embert az életemben” – mondta Béres Alexandra.

Számára különösen fontosak az emberi kapcsolódások. Nagy családban élnek, legutóbb például harminchatan ültek egy asztalhoz karácsonykor. Hangsúlyozta, hogy természetesen a férje is a legfontosabb bizalmasai közé tartozik. Azt is elárulta, szerinte egy barátnak az ember a legféltettebb gondolatait is el meri mondani, és aki mellett jó csak úgy lenni, valamint a csend sem kellemetlen.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Béres Alexandra (Fotó: Ridikül/Tőke Béla)