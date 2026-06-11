A Dankó zenei díjasokat ünnepli a Dankó Rádió tematikus hétvégéjén

A magyar zene rádiója június 13-án és 14-én tematikus hétvégével tiszteleg névadója, Dankó Pista emléke, valamint a csatorna díjazottjai előtt. A Dankó zenei díjasok hétvégéjén azok a művészek kerülnek a középpontba, akik munkásságukkal kiemelkedő szerepet vállalnak a magyar nóta, az operett és a népzene hagyományainak megőrzésében, továbbadásában.

A magyar zene rádiója június 13-án és 14-én tematikus hétvégével tiszteleg névadója, Dankó Pista emléke, valamint a csatorna díjazottjai előtt. A Dankó zenei díjasok hétvégéjén azok a művészek kerülnek a középpontba, akik munkásságukkal kiemelkedő szerepet vállalnak a magyar nóta, az operett és a népzene hagyományainak megőrzésében, továbbadásában.

Dankó Pista a magyar dalkultúra egyik legmeghatározóbb alakja. Rövid, mindössze 44 évet felölelő életében több száz nótát komponált, dallamai pedig ma is élő részét képezik a magyar zenei örökségnek. Művei generációkat kötnek össze, és ma is ugyanazzal az érzelmi erővel szólítják meg a közönséget, mint megszületésük idején.

A Dankó Rádió által alapított Dankó Zenei Díj ezt a gazdag örökséget viszi tovább. Az elismeréseket azzal a céllal hozták létre, hogy méltó módon ismerjék el azokat a művészeket, előadókat, zenészeket és alkotókat, akik életművükkel vagy kiemelkedő teljesítményükkel gazdagítják a magyar nóta, az operett és a népzene világát. Az évek során a díj rangos szakmai elismeréssé vált, amelyet a közönség és a művészvilág egyaránt nagy becsben tart.

A tematikus hétvégén a hallgatók a Dankó Zenei Díj kitüntetettjeinek felvételeiből hallhatnak válogatást. A műsorfolyamban olyan előadók, hangszeres művészek és zenekarok produkciói csendülnek fel, akik tehetségükkel, elhivatottságukkal és művészi hitvallásukkal tovább viszik azt a szellemiséget, amelyet egykor Dankó Pista hagyott örökül a magyar kultúrának.

Dankó Pistára emlékezik a rádió június 13-án a Dankó Extra – A nóta nagymesterei órájában is ifj. Sárközy Lajos prímással.

A hétvége nemcsak a díjazottak munkásságát mutatja be, hanem arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a magyar nóta, az operett és a népzene ma is élő, folyamatosan megújuló műfajok. A Dankó zenei díjasok példája azt bizonyítja, hogy hagyományaink nem csupán múltunk értékes emlékei, hanem a jelen kulturális életének is meghatározó részei.

A tematikus hétvégéhez kapcsolódva a Dankó Rádió Facebook-oldalán június 8. és 13. között nyereményjátékkal is várja hallgatóit. A játék során a résztvevők a Dankó Zenei Díjhoz, a magyar nótához, az operetthez és a népzenéhez kapcsolódó kérdésekre válaszolhatnak, értékes nyereményekért.

Dankó zenei díjasok tematikus hétvége – június 13-án és 14-én a Dankó Rádióban.

A kiemelt kép forrása: MTVA