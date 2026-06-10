Ihos József főnökei hangját utánozva küldte magát szabadságra

Születésnapja alkalmából köszöntötték a Duna Családi kör című műsorában Ihos József kabarészerzőt, humoristát. A közönség számára leginkább talán Kató néniként ismert előadó az ünnep apropóján pályafutásának kezdetéről, legismertebb karakterének megszületéséről és a humorhoz fűződő kapcsolatáról is mesélt.

A humorista a Duna délutáni magazinműsorában a születésnapi köszöntés kapcsán elárulta, családjában nem szokás nagy ünnepségeket rendezni, ugyanakkor figyelnek egymásra. Felesége és anyósa már reggel felköszöntötte. Az utóbbi években már a Balaton környékén, Zala vármegyében él, ahonnan rendszeresen jár fellépésekre a fővárosba és az ország különböző pontjaira. A rá jellemző humorral mesélt vidéki életéről és második házasságáról is. „Van egy kedves hobbim: negyvenévente megnősülök. Amikor lejárt a negyven év, megnősültem és vidékre költöztem, olyan helyre, ahol a gyümölcsből nem feltétlenül lekvár készül” – fogalmazott nevetve. Felidézte első találkozását későbbi anyósával is.

„Amikor megismerkedtem a későbbi feleségemmel, és elvitt a szüleihez, az anyósom éppen perecet sütött, mellette pedig ott állt egy üveg pálinka. Megkérdeztem, mire kell, mire azt mondta: ebből készíti a perecet. Érdemes olyan faluba nősülni, ahol pálinkából készítik a süteményt”

– jegyezte meg ugyancsak humorral Ihos József.

A Családi körben pályafutása kezdeteiről is beszélt. Elmondta, eredetileg nem humoristának készült, ám a szórakoztatás már gimnazista korában fontos szerepet játszott az életében.

„Nem voltam nagyon jó tanuló. A helyzetemet humorral próbáltam oldani, megtanultam utánozni a tanárokat. Ezzel berobbantam az iskola köztudatába, érdekes lettem, és rájöttem, hogy ezzel lehet előre lépni”

– emlékezett vissza. Később munkahelyein is kamatoztatta utánzókészségét: főnökei hangján hívta fel a titkárnőket és „küldte el magát szabadságra”. Egyik munkahelyén nevezték be egy humorfesztiválra, ekkor megismerkedett Nagy Bandó Andrással, aki felismerte tehetségét és bátorította a folytatásra.

A pályakezdés idején azonban számos kiváló humorista és színművész dolgozott a szakmában, ezért Sas József színművész, humorista tanácsára először szerzőként kezdett tevékenykedni. Rövid idő alatt keresett szerzővé vált, színházi- és televíziós produkciók, rádiókabarék számára egyaránt írt. Leghíresebb karaktere, Kató néni is e munkájának köszönhetően született meg. A figurát eredetileg Tábori Nóra színművésznőnek írta, aki akkoriban azonban más színházi elfoglaltsága miatt nem tudta eljátszani a szerepet.

„Nekem kellett felmenni a színpadra, szerzőként előadni a darabot. Beöltöztettek asszonynak, ami olyan jól sikerült, hogy végül én maradtam a szerepben”

– idézte fel.

Ihos József nemcsak humoristaként és kabarészerzőként, hanem forgatókönyvíróként is sikeres pályát futott be. A műsorban elmondta, hogy „házi szerzője lett” a korszak két népszerű színművészének, Usztics Mátyásnak és Bajor Imrének, később pedig a Kisváros című televíziós sorozat készítői kérték fel forgatókönyvek írására.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:50-től és 15 órától a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga