Új ügyekkel és régi titkokkal érkezik A harag földje második évada a Dunán

Június 9-től folytatódik A harag földje (Bloodlands) című bűnügyi sorozat a Dunán. Az angol krimiszéria második évada újabb sötét titkokkal, feszült nyomozással és váratlan fordulatokkal tér vissza a képernyőre kedd esténként.

A hatrészes, 2022-ben készült brit bűnügyi tévéfilmsorozat második évadának középpontjában ismét Tom Brannick felügyelő áll, akit ezúttal is a Golden Globe-díjra jelölt James Nesbitt alakít. A színész olyan népszerű produkciókból lehet ismerős a nézőknek, mint az Eltűntek című brit drámasorozat vagy A hobbit-filmek.

A történet egy különös gyilkossági üggyel indul: a Strangford-tó partján egy könyvelő holttestére bukkannak, akivel kapcsolatban korábban pénzmosás gyanúja is felmerült. Brannick és társa, Niamh McGovern nyomozó (Charlene McKenna) az ügy felderítésébe kezdenek, ám a szálak hamarosan nemcsak a megrendült özvegyhez, hanem a felügyelő saját múltjához is elvezetnek. A nyomozás során egyre több titok és hazugság kerül felszínre, miközben Brannick eltitkolt korábbi tettei is fenyegetik a rendőr jövőjét. Az új évad egyszerre épít klasszikus krimiszálra és erős lélektani feszültségre. A sorozat egyik legizgalmasabb kérdése, hogy meddig képes elmenni egy nyomozó az igazság eltitkolásáért, ha saját élete és családja is veszélybe kerül.

A főbb szerepekben a már említett James Nesbitt és Charlene McKenna mellett Victoria Smurfit látható. Utóbbi az új évad egyik kiemelt szereplőjét, Olivia Foyle-t, a rejtélyes özvegyet alakítja, akinek felbukkanása teljesen új irányba tereli az eseményeket. Az ír színésznő korábban az Egyszer volt, hol nem volt című sorozatban is szerepelt, amelyben Szörnyella de Frászt formálta meg.

A sorozat alkotója és forgatókönyvírója Chris Brandon, producerei között pedig ott találjuk a számos sikeres brit krimi mögött álló Jed Mercuriót is. A második évad epizódjait Jon East és Audrey Cooke rendezte. Jon East nevéhez ismert brit sorozatok kötődnek, mint például A szerencse ára, amelynek főszereplője szintén James Nesbitt volt. A különleges, nyomasztó atmoszférához nagyban hozzájárulnak az északír helyszínek, Ray Carlin operatőri munkája, valamint Ruth Barrett zenéi is.

A harag földje – második évad június 9-től, keddenként 21:50-től a Dunán.

Kiemelt kép: HAT TRICK PRODUCTIONS LTD.