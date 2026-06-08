Az Esti mese felejthetetlen alakja fémkulacson a TV Maci-bolt kínálatában

A vidám, jól ismert TV Maci-motívum nemcsak a fiatalabb korosztály számára lehet vonzó, hanem azoknak is, akik szívesen idézik fel gyermekkoruk kedves emlékeit. A kulacs így egyszerre szolgál hasznos eszközként és nosztalgikus ajándéktárgyként.

Szimplafalú kialakítása révén könnyű, mégis tartós. Az újrahasznosított rozsdamentes acélból készült palack környezetbarát választás. A hozzá tartozó karabiner lehetővé teszi, hogy könnyedén táskára vagy hátizsákra rögzíthető legyen, a szivárgásmentes záródás pedig biztonságos tárolást biztosít.

A TV Maci-bolt kínálatában a fémkulacs mellett számos további, klasszikus magyar mesehősökhöz kapcsolódó termék is megtalálható, így bárki könnyedén rábukkanhat egy-egy szívéhez közel álló darabra.

Látogasson el Ön is a TV Maci-boltba, és találjon ajándékot minden családtagja számára!

A mese folytatódik. Önnél.

Kiemelt kép forrása: Nemzeti Archívum