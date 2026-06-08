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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Az Esti mese felejthetetlen alakja fémkulacson a TV Maci-bolt kínálatában

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTVA
2026.06.08. 13:08

Főoldal / Extra

| Szerző: hirado.hu
A praktikum és a nosztalgia találkozik az ikonikus TV Macival díszített fémkulacsban, amely elérhető a Nemzeti Archívum TV Maci-boltjának kínálatában. Ez a könnyű és strapabíró kulacs ideális társ a mindennapokban és a kirándulások során egyaránt.

A vidám, jól ismert TV Maci-motívum nemcsak a fiatalabb korosztály számára lehet vonzó, hanem azoknak is, akik szívesen idézik fel gyermekkoruk kedves emlékeit. A kulacs így egyszerre szolgál hasznos eszközként és nosztalgikus ajándéktárgyként.

Szimplafalú kialakítása révén könnyű, mégis tartós. Az újrahasznosított rozsdamentes acélból készült palack környezetbarát választás. A hozzá tartozó karabiner lehetővé teszi, hogy könnyedén táskára vagy hátizsákra rögzíthető legyen, a szivárgásmentes záródás pedig biztonságos tárolást biztosít.

A TV Maci-bolt kínálatában a fémkulacs mellett számos további, klasszikus magyar mesehősökhöz kapcsolódó termék is megtalálható, így bárki könnyedén rábukkanhat egy-egy szívéhez közel álló darabra.

Látogasson el Ön is a TV Maci-boltba, és találjon ajándékot minden családtagja számára!
A mese folytatódik. Önnél.

Kiemelt kép forrása: Nemzeti Archívum

meseTv Maci MTVA

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