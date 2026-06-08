Annoni Zita: „Sokáig én voltam a társaság Grincse”

Gyerekkorából nem meghitt pillanatokat őriz az ünnepekről, ezért hosszú ideig kifejezetten távol állt tőle a karácsony. Annoni Zita fotográfus a Ridikül vendégeként őszintén beszélt arról, hogyan változott meg családanyaként az ünnepekhez való viszonya, és miért érzi ma már fontos küldetésének, hogy új hagyományokat teremtsen.

„Nem olyan családban nőttem fel, amiben szép, kedves emlékek maradtak az ünnepi alkalmakról. Ami gyerekkoromból megmaradt, azok nem a meghitt karácsonyi pillanatok, emiatt sokáig nem is szerettem. A társaság Grincse voltam” – vallotta be Annoni Zita a Ridikül adásában. A fotográfus elmondta, felnőttként teljesen új megvilágításba került számára az ünnepek világa. „Amikor már beleláttam abba, hogyan tudják ezt az ünnepet más családok szeretettel, varázslattal megtölteni, megváltozott a hozzáállásom” – fogalmazott.

Édesanyaként fontos feladatának érzi, hogy megteremtse a saját ünnepi hagyományaikat, amelyeket a gyermekeik majd továbbvihetnek a saját családjukba. Hozzátette, minden évben izgatottan várja a karácsonyi készülődést, különösen a meglepetések és az ünnepi dekorációk miatt. Elárulta, családjuk egyik kedvenc kelléke egy zenélő karácsonyi lábtörlő, amely mindig mosolyt csal az érkezők arcára.

Annoni Zita arról is mesélt, hogy a karácsony mellett kiemelt szerepet kapnak náluk a születésnapok is. Úgy fogalmazott, náluk egy-egy ilyen alkalom szinte az esküvői lagzik hangulatát idézi, hiszen gyakran nyolcvanfős vendégsereg gyűlik össze ünnepelni. Ilyenkor férje vállalja a sütés-főzés feladatát, a középpontban pedig a közösen megélt élmények állnak. A fotográfus szerint az ünnepek legfontosabb része az együtt töltött idő, ugyanakkor az ajándékozásról sem mondanak le. Mint mondta, leginkább élményeket szeret adni szeretteinek, mert ezek azok az emlékek, amelyek hosszú távon is megmaradnak.

A beszélgetésben Varjasi Balázs okleveles pszichológus, Landesz Kati esküvőszervező és Nagy Adrienn énekes is személyes történeteken keresztül mesélt arról, hogyan változtak az ünnepi szokásaik az évek során, és mitől válhat igazán különlegessé egy családi együttlét. A műsorvezető, Vágó Bernadett színész, szinkronszínész, énekes pedig annak történetét osztotta meg, hogyan tudta idővel mégis megszeretni a karácsonyt annak ellenére, hogy tragikus élmény fűzi az ünnephez: édesanyját éppen ekkor veszítette el, mindössze négy és félévesen.

A teljes adás újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.

Kiemelt kép: Annoni Zita fotográfus (Fotó: MTVA/Tőke Béla)