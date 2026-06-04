Lányi Lala: „… kislányom is lesz”

A szó nélkül, szinte láthatatlanul végzett, a család működését biztosító mindennapi munka állt a Ridikül Csendes gondoskodás című adásának középpontjában. Ennek kapcsán Lányi Lajos Lala énekes a műsorban arról is beszélt, mikor tanulta meg igazán értékelni ezeket a feladatokat, és egy váratlan örömhírrel is szolgált a nézőknek.

A tiszta ruha, a bevásárlás, a befizetett számlák vagy az, hogy mindig van valaki, aki fejben tartja a család fontos ügyeit – ezekről a sokszor láthatatlannak tűnő, mégis rengeteg időt, energiát és odafigyelést igénylő hétköznapi feladatokról beszélgetett a Ridikül aktuális háziasszonya, Vágó Bernadett színész, szinkronszínész, énekes vendégeivel. Rák Kati színművész, Antal Tímea énekes, Mélypataki Gábor, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense, valamint Lányi Lajos Lala énekes saját tapasztalataikat osztották meg, kiemelve, hogy egy apró gesztus vagy egy kimondott köszönöm is mennyit jelenthet.

A Kozmix énekese elárulta, hogy minden házimunkából és a kerti teendőből kiveszi a részét. „Ezeket akkor tanultam meg, amikor hosszú időn keresztül egyedül neveltem a fiamat” – vallotta be. Fiát, a ma már 20 éves Benedeket – aki oxigénhiányos koraszülöttként jött a világra – éveken át naponta vitte a fővárosi Pető Intézetbe, hogy segítse a rehabilitációját. Mint mondta, akkoriban csak ketten voltak, így minden feladat rá hárult. Gyakran este tíz óra után tudott csak a saját dolgaival foglalkozni, és sokszor három–három és fél óránál többet nem is aludt.

„Mostam, főztem, takarítottam. Ekkor tanultam meg, milyen értéke van ennek a munkának. Nekem kellett mindent elvégeznem, amit korábban esetleg az édesanyám csinált meg. Ez az időszak mutatta meg igazán, mennyi energia és odafigyelés szükséges mindehhez. Ma már egy párkapcsolatban is másként gondolkodom erről, mert tudom, mivel jár. Azt gondolom, hogy a dolgok rendben tartása nem egy ember feladata. Társként, egymást tisztelve és szeretve lehet ezt jól csinálni” – fogalmazott az énekes.

A beszélgetés során Vágó Bernadett családot érintő kérdésére egy váratlan és örömteli bejelentéssel is meglepte a nézőket. Lányi Lala mosolyogva árulta el: „Kisfiam van, de rövidesen kislányom is lesz, ha minden igaz.”

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Ridikül – hétköznap 16 órától a Dunán.

A beszélgetések újranézhetők a Ridikül YouTube-csatornáján is.

Fotó: Ridikül/Tőke Béla