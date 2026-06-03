A nemzeti összetartozás erejét idézi fel a Jónak lenni jó! különleges adása június 4-én a Dunán

A közmédia nagy múltú Jónak lenni jó! karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adással várja nézőit június 4-én, a nemzeti összetartozás napján a Duna. A közmédia jótékonysági kezdeményezése az évek során nemcsak Magyarországon, hanem a határokon túl élő magyar közösségeket is összefogásra ösztönözte. A különleges adás azt mutatja meg, hogyan válhat a nemzeti összetartozás kézzelfogható segítséggé.

Koraszülött és veleszületett fejlődési rendellenességgel élő gyermekek támogatása, gyermekhospice-ház építése vagy a háború sújtotta Kárpátalja árva és félárva gyermekeinek segítése érdekében is megmozdult már – az elmúlt 15 évben – a Jónak lenni jó! kezdeményezésére a világ magyarsága. A magyar médiapiacon egyedülálló műsorfolyam legfontosabb állomásait, milliókat megérintő történeteket idéz fel a június 4-én 14:30-tól látható Jónak lenni jó! Köszönjük! című adás, Novodomszky Éva műsorvezetésével.

A nézők újra láthatják a 2023-as gyűjtés emlékezetes pillanatait, amikor a Semmelweis Fejlődéstámogató Központ létrehozásáért fogott össze az ország és annak eredményét, de szó esik a Baptista Szeretetszolgálat gyermekhospice-intézményének megvalósulásáról és a Kárpátalján működő Kegyes Alapítvány támogatásáról is.

A különleges, visszatekintő műsorban felidézik azokat a felemelő pillanatokat is, amikor ismert magyar művészek, sportolók és közéleti szereplők álltak aktívan a nemes ügyek mellé. Az elmúlt években többek között Rúzsa Magdi, Reviczky Gábor, Dibusz Dénes, Marco Rossi és Kapu Tibor is csatlakozott a Jónak lenni jó! kezdeményezéséhez. A közmédia jótékonysági programjához világsztárok is csatlakoztak, mint például Jean-Paul Belmondo, Lewis Hamilton, Bud Spencer, Patrick Duffy, Chuck Norris.

A Jónak lenni jó! történetében a világ minden pontjáról, még a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás, az adásban felidézik, hogy a legutóbbi akcióban XIV. Leó pápa egy személyes relikviáját, pileolusát ajánlotta fel a jótékonysági kampány számára.

Jónak lenni jó! Köszönjük! – június 4-én 14:30-tól a Dunán.

Fotó: MTVA