A mentális egészség alapja a mozgás Béres Alexandra szerint

A mindennapi lelki egyensúly megteremtése érdekében ajánlott lelki praktikákat Béres Alexandra a Ridikül vendégeként. A világ- és Európa-bajnok fitneszversenyező, edző a Duna talkshow-jában nem motivációs frázisokkal, hanem saját tapasztalataival világította meg: miért fontos gondoskodni önmagunkról testileg és lelkileg.

Béres Alexandra szerint a stressz az élet természetes része, a kérdés csak az, mit kezdünk vele. „Bármilyen feszültség van az életemben, azt mindig igyekszem azonnal megoldani. Ha nem sikerül, akkor pedig a sport felé fordulok” – fogalmazott a Ridikül adásában. Mint mondta, a problémamegoldó gondolkodás és a mozgás együttese számára minden helyzetben kapaszkodót jelent. Különösen az aerob, monoton mozgásformákban hisz, amelyek nemcsak a testet, hanem az elmét is „elmozdítják” a megoldás irányába.

A fitneszedző leszámolt a csodavárással is. „Nincs csodaedző, csodagép vagy csodakapszula, ahogy tökéletes pillanat sincs a mozgás elkezdésére” – hangsúlyozta. Szerinte a mozgás beiktatása kizárólag döntés kérdése, és ez a döntés nemcsak rólunk szól, hanem a saját és környezetünk jövőjéről is. Úgy fogalmazott, „amit a gyermekeink látnak tőlünk, azt viszik tovább.”

A Duna beszélgetőműsorában arról is kérdezték a szakértőt, miért fullad kudarcba olyan sok újévi fogadalom. Béres Alexandra szerint sokan eleve rossz irányból közelítenek: túl nagy elvárásokat támasztanak magukkal szemben, ezért a sikertelenség gyorsan elveszi a kedvüket. Pedig a megoldás sokkal egyszerűbb: egy reális célt kell találni. „Például heti 4–5 alkalommal 50 perc tempós séta, hosszú távon sokkal többet ér, mint egy rövid életű lelkesedés” – hangsúlyozta.

Az életmódváltás kapcsán a táplálkozás és a mozgás közti különbségekre is rávilágított: míg az étkezésnél valóban beszélhetünk 21 napos szokásátállásról, addig a rendszeres mozgás beépüléséhez jóval több idő kell. „Az edzést nem minden nap, automatikusan végezzük, ezért minimum három hónap szükséges ahhoz, hogy valóban az életünk részévé váljon” – mondta a fitneszedző. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

Kiemelt kép: Béres Alexandra (Fotó: MTVA)