„Szigorú, de jó zsűri leszünk” – Bebe a A Dal 2026 zsűrizéséről mesélt

Első alkalommal szerepel zsűritagként Bebe, a Melody Maker zenekar frontembere az ország egyetlen televíziós dalversenyében. A Duna délelőtti magazinjában, a Család-barát élő adásában beszélt arról, hogyan élte meg a felkérést és mire számíthatnak tőle a nézők A Dal 2026 ítészeként.

„Először fel sem fogtam, amikor felkértek erre a feladatra, olyannyira váratlanul ért” – vallotta be Bebe a Duna műsorának vendégeként. Hozzátette: nagy várakozással tekint arra, hogy a közmédia nemzeti dalválasztójának idei évadában zsűritag lehet, ami számára – mint mondta – nemcsak megtiszteltetés, hanem komoly felelősség is.

Az előkészületekről elmondta, inspiráló élmény volt pályatársai mellett új, feltörekvő zenészeket megismerni a válogatási szakaszban. „Nemcsak ők tanulhatnak tőlünk, hanem mi is általuk. Ha kérik, szívesen adok tanácsot, ugyanakkor fontos elmondanom, hogy én mindig ösztönből zenélek” – fogalmazott az énekes.

Bebe kitért arra is, hogy az idei zsűricsapat energikus és jó kedélyű, ugyanakkor nem zárja ki, hogy a műsor során ütközik majd egymással véleményük. „A műfaji különbözőségek miatt biztosan lesznek parázs viták, de ettől lesz hiteles és izgalmas a közös munka. Szigorú, de jó zsűri leszünk” – hangsúlyozta az újdonsült zsűritag.

A következő napokban fény derül arra is, kik vezetik majd a heteken át tartó dalversenyt, kik lesznek a mesterek, és melyik az a harminc produkció, amely bemutatkozhat az élő adásokban. A Dal 2026 műfajilag sokszínű kínálattal és friss magyar dalokkal gazdagítja a Petőfi Rádió zenei palettáját is, ahol ezúttal élőben követhetik majd az adásokat a hallgatók.

A Dal 2026 – hamarosan a Dunán.

Fotó: MTVA/Madaras Czinszky Andrea| MTVA/Csöndör Kinga