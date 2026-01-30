Palcsó Tamás családot szeretne alapítani

A Csináljuk a fesztivált! generációkat összekötő tíz döntős slágere között a szombati show-ban Palcsó Tamás a TNT Nem jön álom a szememre című romantikus klasszikusát adja elő. A Duna népszerű showműsora kapcsán az énekes-színész a Családi kör vendége volt, ahol a slágerek versenye mellett magánéleti terveiről is őszintén beszélt.

Szombat este döntőjéhez ér a Csináljuk a fesztivált!, a Duna nagy sikerű zenés műsora. A fináléba jutott dalok között a 2000-es évek legendás együttesének, a TNT-nek egyik legismertebb dala is versenybe száll a slágerek slágere címért. A Nem jön álom a szememre Palcsó Tamás előadásában hangzik el, aki a Családi kör vendégeként elárulta: különösen közel áll hozzá ez a dal. Fiatal korában ez a szám az egyik személyes kedvence volt, így örömmel vállalta a felkérést.

A döntő apropóján az énekes a Duna délutáni magazinműsorában visszatekintett pályafutására is. Felidézte az elmúlt húsz évet, amelyet a színpadon töltött, és magánéletét illetően is őszintén beszélt. Elmondta, hogy a húszas évei elején még egészen más jövőt képzelt el magának: úgy gondolta, 28 éves korára már családi házban él majd, négy gyermekkel. A valóság ugyan nem az elképzelései szerint alakult, de – mint hangsúlyozta – nem mondott le erről az álmáról.

„Értékes családi környezetben nőttem fel, amelyet szeretnék én is továbbörökíteni. Családot szeretnék alapítani” – fogalmazott Palcsó Tamás, aki hamarosan betölti a 40. életévét.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Csináljuk a fesztivált! döntő – január 31-én 19:35-től a Dunán.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:50-től és 15 órától a Dunán.

A vasárnapi adás után Kulissza a Médiaklikken, a YouTube-on és a Spotify Petőfi Podcast csatornán – ahol Palcsó Tamás nagypapája verseinek megzenésítéséről is beszél.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga