Palcsó Tamás családot szeretne alapítani

Szombat este döntőjéhez ér a Csináljuk a fesztivált!, a Duna nagy sikerű zenés műsora. A fináléba jutott dalok között a 2000-es évek legendás együttesének, a TNT-nek egyik legismertebb dala is versenybe száll a slágerek slágere címért. A Nem jön álom a szememre Palcsó Tamás előadásában hangzik el, aki a Családi kör vendégeként elárulta: különösen közel áll hozzá ez a dal. Fiatal korában ez a szám az egyik személyes kedvence volt, így örömmel vállalta a felkérést.
A döntő apropóján az énekes a Duna délutáni magazinműsorában visszatekintett pályafutására is. Felidézte az elmúlt húsz évet, amelyet a színpadon töltött, és magánéletét illetően is őszintén beszélt. Elmondta, hogy a húszas évei elején még egészen más jövőt képzelt el magának: úgy gondolta, 28 éves korára már családi házban él majd, négy gyermekkel. A valóság ugyan nem az elképzelései szerint alakult, de – mint hangsúlyozta – nem mondott le erről az álmáról.
„Értékes családi környezetben nőttem fel, amelyet szeretnék én is továbbörökíteni. Családot szeretnék alapítani” – fogalmazott Palcsó Tamás, aki hamarosan betölti a 40. életévét.
A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.
Csináljuk a fesztivált! döntő – január 31-én 19:35-től a Dunán.
Családi kör – hétköznap délutánonként 13:50-től és 15 órától a Dunán.
A vasárnapi adás után Kulissza a Médiaklikken, a YouTube-on és a Spotify Petőfi Podcast csatornán – ahol Palcsó Tamás nagypapája verseinek megzenésítéséről is beszél.
Fotó: MTVA/Csöndör Kinga