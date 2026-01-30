Egy bokasérülés terelte a lólengés irányába Berki Krisztiánt

Az M4 Sporton látható Bajnokok című portrésorozat legújabb epizódjában az olimpiai bajnok, háromszoros világ- és hatszoros Európa-bajnok tornász, Berki Krisztián beszélget pályafutásáról Petrovics-Mérei Andreával február elsején, vasárnap 20 órától.

A lólengés koronázott királya idézi fel a Bajnokok legújabb epizódjában élete sorsfordító mozzanatait, kezdve onnan, hogy kiskorában a szomszédban lakó tornatanár kiszúrta tehetségét. Petrovics-Mérei Andreának elárulja, hogy egy bokasérülés terelte a lólengés felé. A műsorban szó lesz a 2002-es debreceni világbajnokságról, ahol Berki Krisztián 17 évesen debütált a felnőttek között. 2005-ben ugyanitt lett Európa-bajnok, amely karrierje meghatározó élménye.

Nem maradhat ki a Londonban nyert olimpiai arany, és az olimpiai bajnoki cím hatása: „Abban a pillanatban még nem érzékeljük, hogy egy olimpiai aranyéremnek milyen erkölcsi és hazafias jelentősége van – olyasmi ez, amit meg kell tanulni feldolgozni és felelősen kezelni. Ettől kezdve a legfiatalabbaktól a legidősebbekig példaképpé válunk. Ez egyszerre szép ajándék és hatalmas felelősség.”

A nagy sikerek mellett az olimpiai bajnok őszintén vall a sérülésekről, megpróbáltatásokról, amelyekből majd három évtizedes pályafutása során bőven kijutott. Betekintést nyerhetnek mesterével, Kovács Istvánnal való kapcsolatába, 28 éven át dolgoztak együtt. „Mindenki születik valamire. Most már így utólag mondhatom, valószínűleg én arra születtem, hogy utunk keresztezze egymást, és segítsünk kihozni egymásból azt a pluszt, amit ő edzőként, én pedig versenyzőként élhetek meg. Gyakorlatilag több időt töltöttünk egymással, mint a családjainkkal. Abban az időszakban ő hozott nagyobb áldozatot értem.”

Az adásban megidézik a nagy előd és példakép, Csollány Szilveszter alakját is, örökségét folytatva a következő generáció példaképe lehet Berki Krisztián, aki vitathatatlan múltbéli érdemei után a Magyar Tornaszövetség sportigazgatójaként sokat tesz szeretett sportágáért.

Fotó: MTVA