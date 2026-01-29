Nagy dobásra készül Ganxsta Zolee

A tavalyi és az idei év a jubileumokról szól a többszörös Arany Zsiráf-díjas zenésznek. A Ganxsta Zolee és a Kartell fennállásának 30. évfordulója, valamint Ganxsta Zolee hatvanadik születésnapja nem lezárást, hanem inspirációt jelent: komoly tervekkel tekint az előtte álló évre – ezeket az M2 Petőfi TV vendégeként részletezte.

Ganxsta Zolee nem a nosztalgia kedvéért idézi meg a múltat, hanem élő, energikus koncertélményekben gondolkodik – derült ki a Mit kíván? című zenés műsorban adott interjújából. Mint mondta, a jubileumi Aréna-koncertek sikere megerősítette abban, hogy a közönség továbbra is vevő a karakteres, kompromisszummentes produkciókra.

„Tavaly januárban telt házas Aréna-koncerttel kezdtünk, ami részünkről nem kis dolog, mert előtte még sosem játszottunk ekkora, saját szervezésű eseményen. 12 ezer ember előtt léptünk fel. Akiben ilyenkor nincs izgalom, szerintem az nem normális” – kezdte a zenész, aki 60. születésnapjáról szűkszavúan csak annyit mondott: ő egész évben „születésnapozik”. „Nem vagyok az a típus, aki otthon ül és unatkozik. Nosztalgiázni nem szokásom, azért olyan öreg még nem vagyok” – jegyezte meg.

Tervei szerint 2026 a különleges koncertprojektek éve lesz. Ganxsta Zolee célja, hogy egy színpadra állítsa pályafutása meghatározó formációit: a Dos Diavolos, a KGB, a Sex Action és az F.O. System neve már önmagában is erős hívószó a rajongók számára. Emellett bízik abban is, hogy a 2000-es évek végének emblematikus szupergroupja, a Jack Jack ismét összeállhat egy exkluzív fellépés erejéig. Mint ismert, Ganxsta Zolee dobosként, Mester Tamás énekesként, Papp Szabi (Supernem) basszusgitáron, Tóth Tibor (Hooligans) szólógitáron volt jelen a rövid életű, ám nagy sikerű produkcióban. A teljes beszélgetés újranézhető az M2 Petőfi TV Médiaklikk-oldalán.

Mit kíván? – az M2 Petőfi TV esténként jelentkező zenés kívánságműsora, szimbiózisban a Petőfi Rádió zenei kínálatával.

