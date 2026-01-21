Ismét A Dalban Szirota Jennifer

A Dal 2025 győztes produkciójának előadója visszatér a showműsorba. Az énekes kivételesen nem színpadi fellépésre készül, hanem a dalválasztó színfalai mögé kalauzolja a nézőket, hogy jobban megismerhessék a dalokat és előadóikat, emellett exkluzív tartalmakkal: műhelytitkokkal, érdekességekkel jelentkezik a hivatalos közösségi média felületeken.

Szirota Jennifer a verseny tavalyi évadában a Gypo Circussal a győzelemig menetelt a Szél úgy beszél… című dallal. Az énekes A Dal 2026-ban új oldaláról mutatkozhat be, a műsor közösségi oldalán jelentette be, hogy végigkíséri az élő adásokat, bemutatja a dalokat és a fellépőket a nagyközönségnek, és többek között a színpad mögül, az adásban nem látható helyszínekről jelentkezik majd. Az exkluzív tartalmakkal műhelytitkokba avatja be a nézőket: beleshetnek a látványos élő show előkészületeibe és megismerhetik a speciális effektek technikai hátterét. A még intenzívebb élmény érdekében követhetik az előadók átalakulását az érkezéstől a színpadra lépésig, beleshetnek a próbákra és együtt élhetik át a legizgalmasabb pillanatokat.

Hamarosan kezdetét veszi az ország egyetlen dalversenye a Kárpát-medence legújabb magyar zenéivel. A 15. évad újdonságaként harminc dal mérettetik meg a bemutatkozó adásokban és a produkciók automatikusan továbbjutnak az elődöntőbe. A garantált második forduló azonban izgalmas kihívást is ígér, hiszen a daloknak a zsűri által kijelölt új stílusban kell visszatérni a színpadra. Az átdolgozásokban a mesterek – a hazai könnyűzene ismert és elismert előadói – segítik majd a fellépőket. Szirota Jennifer az élő showműsor valamennyi kulisszatitkáról és háttérben zajló eseményéről beszámol, így nem maradhatnak le semmiről. A legfrissebb tartalmakért és újdonságokért érdemes már most figyelemmel követni a dalválasztó hivatalos közösségi oldalait.

A nagy bejelentések még nem értek véget. A Csináljuk a fesztivált! második elődöntő adásai után – január 24-én és 25-én este – kiderül, kik alkotják A Dal 2026 zsűrijét.

A Dal 2026 – hamarosan a Dunán.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga