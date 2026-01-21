Elkészült a Hobo-film előzetese – egy ikonikus életpálya új fénytörésben

A rendhagyó, mély érzelmekre ható road movie az archív felvételek mellett a zenész és az alkotók elmúlt időszakban megélt közös munkáját összegzi. Először enged bepillantást abba a komplex, több mint egy évig tartó forgatásba, amely Hobo életművét nemcsak összegzi, de új művészi kontextusba helyezi. A film alkotói – köztük Szederkényi Olga rendező, Csáky Attila producer és Kőrösi András operatőr – több mint 100 órányi új felvételt és rengeteg archív anyagot dolgoztak fel, hogy meséljenek az alkotói szabadságról, a kitartásról, a zene erejéről, erről a kivételes életútról. A road movie műfaja nem véletlen: a film a szó szoros értelmében mindenhová követi Hobót, felvillantja a zenész ars poeticáját, és egyben a honnan jöttem? története is. A felvételeken, az interjúk, koncertek során Hobo mesél az örök kérdésekről, a diákévek, a gyökerek, a tanítómesterek hatásáról és reagál arra a történelemre, amely formálta őt, saját egyedi identitását.

Ahogyan Csáky Attila fogalmaz: „Nyílegyenes, kiszámítható, ugyanakkor nagyon mély vágányban futó életről és művészi pályáról beszélünk, amiben nincs helye mellébeszélésnek. A film olyan, mint ő: önazonos, semmiképp sem hamis. Hobo nem szorítható be semmilyen skatulyába, nem tartozik semmilyen kulturális szegmenshez, klikkhez, nem akar egy stílusból életművet építeni – ő mindezek összessége. Mi a filmben ezt a fajta hobóságot, ezt a szellemi úton levést akarjuk megmutatni. Az életművet semmi más nem köti össze, mint ő maga, a személyisége, azaz a megalkuvásképtelenség, az őrületes őszinteség és szabadságvágy.”

A közelgő tévépremier kapcsán különös súlyt kap az életmű zenei dimenziója is. A Kossuth-díjas Hobo 2024-ben átvehette a közmédia Petőfi Zenei Díj Életműdíját is, ami a hazai zenei élet egyik legnagyobb szakmai elismerése. Tavaly év végén pedig kiírták azt a dalpályázatot, amelynek kapcsán a legendás Hobo dalokból inspirálódó alkotók szálltak versenybe feldolgozásaikkal. Ez az innovatív kezdeményezés új dimenziót ad Hobo örökségének, rámutatva, hogy művészete nemcsak történet, hanem ma is élő, kreatív alkotási tér – amelyben a folyamatos jelenlét erősíti a több évtizedes művészi üzenetet.

A felhívásra összesen 28 érvényes pályamű érkezett, rendkívül változatos zenei megközelítésekben. A győztes a film február 10-i díszbemutatóján veheti át majd a díjat, amit a szakmai zsűri a legjobb három feldolgozásból választ ki:

Barczi Réka és Máté – Kisember

Day By Day zenekar – Ki vagyok én?

Várhegyutca – Szabadíts fel!

Hobo „nincs helye mellébeszélésnek” hozzáállása révén a film igazán tiszta, mély és komplex portrét ígér. Ez az attitűd érződik az előzetesben is, amely nem szentimentális nosztalgiát kínál, hanem egy olyan életút krónikáját, amely több mint hat évtized emberi és zenei kihívásait sűríti össze. Az Úton lenni boldogság rendezője, Szederkényi Olga elmondta: „Hobo személyiségéhez igyekeztük adaptálni a film mesélési módját. Szabályok nélkül utazunk egy öntörvényű művésszel koncertről fellépésre, fellépésről koncertre, közben beszélgetünk inspirációról, emlékekről, tragédiákról, munkáról – de sosem veszítjük el a humorérzékünket. A cél az volt, hogy minél több szemszögből megmutathassuk őt. Óriási szerencse, hogy a legintimebb gondolataiba és környezetébe is beengedett minket. Filmünk talán példa arra is, hogy mit tehet egy ember, ha kilóg a sorból?”

Az NFI támogatásával, a SanzonFilm és az MTVA koprodukciójában, a BLUESFILM gyártásában készült HOBO 80 – Úton lenni boldogság február 13-án, 21 órakor debütál a Dunán. Ez nemcsak egy életműfilm, de egy kulturális esemény is. Előtte, február 8-án, 22 órakor tűzi műsorra az M2 Petőfi TV a werkfilmet. Ahogy az előzetes feltárja az alkotói hitelességet, úgy épül a filmre az a várakozás, amely a korszak egyik legizgalmasabb kulturális, televíziós eseményévé emeli ezt a premiert. Az ünnepi hangulatot fokozza az a zárt körű, premier előtti díszbemutató, február 10-én, amit az Uránia Nemzeti Filmszínházban rendeznek.

Úton lenni boldogság – Így készült a Hobo-film – február 8-án 22 órától az M2 Petőfi TV műsorán.

Úton lenni boldogság – premier február 13-án 21 órától a Dunán.

Az előzetes: https://www.youtube.com/watch?v=zzV2zeRjdC0

Kiemelt kép forrása: MTVA