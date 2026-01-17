Veszélyes, mégis imádnivaló: így nő Pabló, a sztártigris a fővárosi állatkertben

A látogatók szavazatai alapján a drograzzián talált Pablo lett a neve, egy kis áthallásos utalással a kolumbiai drogkartell vezetőjére – noha kiderült, hogy gazdájának semmi köze nem volt a kábítószerbizniszhez: ellene a természetsértés és a veszélyes állattartás miatt indult eljárás. Pablo neve azonban megmaradt, és a gondozók óvatosan bánnak vele, hiszen ragadozóról van szó.

Bár egyelőre a kistigris nem bántott senkit, teste és ereje napról napra nő, a fogai és karmai pedig egyre hegyesebbek. És hiába tűnik aranyos, játékos kisállatnak, egyre kevésbé az.

Pablo szívesen játszana a gondozóival, főleg Fekete Gabriellával, aki az állat érkezését követő több mint hat hétben nap mint nap foglalkozott vele, és tőle kapta az első finom falatokat is, de már nem teheti.

A gondozó, aki 20 éve dolgozik a fővárosi állatkertben, jól ismeri a sztártigrist, de már ő sem léphet be Pablóhoz, aki a friss nyúlhúson és marhaszíven cseperedik. Pablo felismeri őt az üveg mögül, ugrál, játszani hívja, ám az állatkert vezetése úgy döntött, hogy a közvetlen érintkezést el kell kerülni. Az állat testbeszédéből egyértelmű, hogy „nem annyira tigrises, mint amennyire kellene”, hiszen túl sok időt töltött emberek között.

Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője elmondta:

„Sajnos nem ismerjük pontosan Pablo előéletét, de látszik, hogy hamar elválasztották az anyjától. Ezért sem engedjük más tigrisek közé, és nem csatlakozhat az itteni csapathoz.”

Pablo múltja tele van homályos részletekkel, még az sem egyértelmű, melyik alfajhoz tartozik. Lehet bengáli, szibériai vagy maláj – ezek élőhelye a vadonban egymástól távol esik, az állatkertekben pedig elkülönítik őket, így a keveredés kizárt. Az illegális szaporítók azonban nem törődnek ezzel. Pablo világos bundája alapján valószínűleg valamiféle keverék.

