Kudarc nélkül nincs siker – Abebe Dániel vallomása a Ridikülben

Mi történik akkor, amikor egy zenész szembenéz saját félelmeivel, bukásaival és belső küzdelmeivel? A Duna délutáni talkshow-ja, a Ridikül vendégeként őszintén mesélt minderről Abebe Dániel, Bebe, aki zenészként többször élt meg nagy lelki csúcspontokat, de olyan is volt, hogy a padlóra került. Szerinte a siker mögött gyakran sötét, mégis erőt adó pillanatok állnak.

A Ridikül egyik vendégháziasszonya, Nagy Adri – a Duna megújult vetélkedője, a Magyarország, szeretlek! csapatkapitánya – a kudarcok, kihívások szerepéről beszélgetett művészekkel és sportolókkal. Egyik vendége, Abebe Dániel zenész, énekes beavatta a nézőket abba, hogy bár többször élt meg hullámvölgyeket az életében, de mint mondta, a nehézségekre ma már tanításként tekint.

„A kudarc nem fehér vagy fekete. El kell fogadnunk, hogy az élet része. Fiatalon még nem így álltam ehhez. Harmincéves korom óta foglalkozom komolyabban önismerettel, ez vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a csalódások nemcsak elvesznek, hanem adnak, tanítanak. Kudarc nélkül nincs siker” – fogalmazott. Hozzátette, sokáig bezárkózva, magában próbálta feldolgozni a sikertelenséget, de az összetartó baráti közösségének köszönhetően túljutott magánéleti- és karrierválságain is.

„Zenésznek lenni nem szakma, hanem életforma. Éltem meg boldog pillanatokat, felléptünk Carlos Santana előtt, és mélypontokat is, voltam pánikbeteg is. Most, ötvenévesen ki merem jelenteni, hogy nekem ez az utam” – tette hozzá a zenész. Hangsúlyozta, nem szégyen segítséget kérni a szeretteinktől vagy szakembertől, mert a lelki problémák akár fizikailag is megbetegíthetik az embert. A teljes adás újranézhető a Médiaklikken, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

A kiemelt kép forrása: MTVA/Tőke Béla