Nyolcvan év, öt évtized rock’n’roll – Nagy Ferót köszönti születésnapján a közmédia

Január 14-én ünnepli 80. születésnapját Nagy Feró a magyar rockzene ikonikus alakja, a Beatrice zenekar alapító frontembere. A magyar könnyűzenére és popkultúrára máig meghatározó hatással bíró munkássága előtt tiszteleg az ünnep kapcsán műsoraival a Petőfi Rádió, az M2 Petőfi TV és a Duna World.

A Kossuth-díjas előadóművész nyolcvanévesen is a zenei és kulturális élet aktív szereplője, több mint öt évtizedes pályafutása során meghatározó szerepet játszott a hazai underground- és punkkultúra formálásában, szókimondó szövegeivel és karizmatikus előadásmódjával. Ezt idézve a Duna World január 14-én 9 órától tűzi ismét műsorára a Nyári emlékek – Hogy volt?! különkiadásának Nagy Feróval készült epizódját, amelyben az izgalmas koncertélmények, vidám történetek mellett az elmúlt évtizedek legnépszerűbb slágerei is felcsendülnek.

Nagy Ferót a Petőfi Rádió az Itthon, otthon című 11 órától hallható adásában a műsorvezető, Mák Kata köszönti fel, a 21 órakor kezdődő Kultúrfitneszben pedig személyesen is vendégül lát a műsor házigazdája, Szani Roland.

Az M2 Petőfi TV Mit kíván? című zenei legendákat is bemutató hétköznap késő esti műsorának január 13-án Nagy Feró lesz a vendége. A rockikonnal hosszabb interjút is készít a csatorna, amelyet január 14-én – a születésnapon – láthatnak a 22 órakor kezdődő Esti Kornélban. A születésnap alkalmából az M2 Petőfi TV január 14-én 23:30-tól műsorára tűzi Nagy Feró és a Beatrice zenekar 45. születésnapi koncertjét, amelyet az MVM Dome színpadán tartottak 2023. decemberében. A jubileumi fellépésre a zenekar különleges színpadképet álmodott meg, amely csak ezen a koncerten volt látható. Elhangzottak az elmúlt több mint 40 év legnépszerűbb dalai, mint például a Jerikó, a Katicabogárka, az Üzenet, a Boldog szép napok. A koncert televíziós változatában is igazi „Ricse” hangulattal várják a nézőket a képernyők elé a zenekar tagjai. A csatorna január 18-án is a magyar rockzene egyik legmeghatározóbb alakját ünnepli 23:15-kor kezdődő műsorával. Az A38 Archív keretén belül egy 2010-es koncertet láthatnak, amelyen a Lugosi Lászlóval – a Beatrice 2015-ben elhunyt egykori gitárosával – kiegészülve zenélt Nagy Feró és ikonikus együttese.

