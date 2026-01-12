Hazánk magával ragadó tájaira hívja nézőit a Duna

Banner Géza nagy utazásra indul, hogy meglátogassa Magyarország öt régióját, valamint Erdélyt és naponta több élő bejelentkezés alkalmával bemutassa a magyarság nemzeti értékeit — a tárgyi, természeti, kulturális és szellemi örökségét – határon innen és túl. A hat héten át tartó Itthon vagyunk! – országjáró a Dunán című sorozat kezdete előtt a műsorvezető a szívéhez közelálló helyekre kalauzolja péntekenként a Család-barát és a Családi kör nézőit.

Új tartalommal jelentkezik a Duna Család-barát és Családi kör című műsora. Banner Géza február 2-től hat héten keresztül Magyarország öt régiójába, valamint Erdélybe látogat. A műsorvezető minden adásban kétszer, élőben jelentkezik be, megmutatva egy-egy helyszín időtálló értékeit. A nézők megismerkedhetnek lenyűgöző helyek gasztronómiájával, kulturális és tárgyi örökségével, épített környezetével, a mesés tájak természeti értékeivel, valamint emblematikus személyekkel és közösségi kezdeményezésekkel.

Az Itthon vagyunk! – országjáró a Dunán első hetében a Balaton és környéke rejtett kincseivel, hagyományaival találkozhatnak, majd a következő időszakban Közép-Magyarország, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Erdély csodáiból kaphatnak ízelítőt és emberi történeteken, beszélgetéseken keresztül leshetnek be a helyiek mindennapjaiba.

Február 2-ig a házigazda péntekenként kedvenc helyszíneit mutatja be országszerte, a többi közt Békés vármegye székhelyét. A kolozsvári születésű műsorvezető gyermekként költözött Békéscsabára, szülei máig ott élnek, így örömmel látogat haza az ismerős ízekért és a szívének kedves épületekért, mint az Evangélikus nagytemplom, amely egykori gimnáziuma mellett áll és, ahol a kórusban énekelt.

A sorozat célja hazánk és a magyarság értékeinek bemutatása, megőrzése, valamint továbbörökítése mellett a nézők inspirálása a magyar tájak kincseinek felfedezésére, az idősebb generáció számára pedig a nosztalgikus élmények felidézése.

A Duna a közösségi élmény jegyében várja a nézők javaslatait és történeteit, hogy még színesebbé váljon a közös utazás.

Itthon vagyunk! – országjáró a Dunán Banner Gézával péntekenként, majd február 2-től minden hétköznap a Család-barátban és a Családi körben.

Kiemelt kép: Banner Géza (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)