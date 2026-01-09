Mesés esték ismert hangokon a Csukás Meserádióban

Az új évben is jól ismert művészek, műsorvezetők tolmácsolásában klasszikus és kortárs mesék várják a hallgatókat a Csukás Meserádió Esti mese – Csillagok esti mesefényben című műsorában. Az elkövetkezendő napok történetei bátorságról, az álmok követésének fontosságáról és kalandokról szólnak, többek között Rák Kati, Nagy Adri és Nádas György előadásában, miközben szombaton egy különleges megemlékezés is helyet kap a rádióban.

Január 10-én ünnepelné születésnapját a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Mécs Károly. Munkássága előtt tisztelegve ezen a napon a Csukás Meserádió korábbi meseelőadásaival emlékezik a tavaly elhunyt kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészre. Utánozhatatlan hangján olyan időtálló meséket hallhatnak, mint A kerek kő, A só és a Szegény ember szőlője. Este az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, Morvai Noémi mesél, Göbölyös Attila gondoskodásról és az összetartozásról szól megható történetét, A téli kismadarat mondja el a gyerekeknek.

Február 11-én a Dankó Rádió műsorvezetője, Gaál Zoltán tolmácsolásában hallható Csukás István egyik klasszikusa, Mirr-Murr kandúr kalandjai, másnap este pedig Horváth Lili színművész érkezik Kormos István kedves karaktere, Vackor, a pisze kölyökmackó egy kalandjával. Kedden Nagy Adri énekes, a Magyarország, szeretlek! piros csapatkapitánya olvassa fel Vadadi Adrienn érzékeny, Ákos mindenkinek hiányzik című meséjét, február 14-én pedig az Ismerős Arcok énekese, Nyerges Attila hangján kel életre Mogyorosi Márk bátorságról és a kíváncsiság erejéről szóló A Bátor Balambér és a Sárkány Erdő titka című kaland. Játékosan szól az álmok követésének fontosságáról Mihail Pljackovszkij Jegeske repülni tanul című története, amelyet csütörtökön Rák Kati színművész ad elő, másnap pedig a Duna műsorvezetője, Banner Géza várja a gyerekeket Csukás István humorral teli Kétoldali horgászláz című meséjével. Február 17-én, szombaton Polyák Anita színművész Berg Judit Mese a téli álomról című történetével ringatja álomba a hallgatókat, míg február 18-án, vasárnap Rókusfalvy Lili, a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetője zárja a mesés hetet Göbölyös Attila A farsangi álarc legendája című meséjével, amely már a farsangi időszak hangulatát idézi meg.

A hallgatókat nemcsak a szabadban várja a téli mesetáj, a héten pár „havas” szavalat is teljessé teszi az esti mesét: kedden Vida Péter színművész, a Magyarország, szeretlek! zöld csapatkapitánya Benedek Elek Hópehely, szerdán pedig Szabó Erika színművész Szép Ernő Hó című költeményét szavalja a Csukás Meserádióban.

Kiemelt kép forrása: Csukás Meserádió