Mesés esték ismert hangokon a Csukás Meserádióban

Január 10-én ünnepelné születésnapját a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Mécs Károly. Munkássága előtt tisztelegve ezen a napon a Csukás Meserádió korábbi meseelőadásaival emlékezik a tavaly elhunyt kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészre. Utánozhatatlan hangján olyan időtálló meséket hallhatnak, mint A kerek kő, A só és a Szegény ember szőlője. Este az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, Morvai Noémi mesél, Göbölyös Attila gondoskodásról és az összetartozásról szól megható történetét, A téli kismadarat mondja el a gyerekeknek.
Február 11-én a Dankó Rádió műsorvezetője, Gaál Zoltán tolmácsolásában hallható Csukás István egyik klasszikusa, Mirr-Murr kandúr kalandjai, másnap este pedig Horváth Lili színművész érkezik Kormos István kedves karaktere, Vackor, a pisze kölyökmackó egy kalandjával. Kedden Nagy Adri énekes, a Magyarország, szeretlek! piros csapatkapitánya olvassa fel Vadadi Adrienn érzékeny, Ákos mindenkinek hiányzik című meséjét, február 14-én pedig az Ismerős Arcok énekese, Nyerges Attila hangján kel életre Mogyorosi Márk bátorságról és a kíváncsiság erejéről szóló A Bátor Balambér és a Sárkány Erdő titka című kaland. Játékosan szól az álmok követésének fontosságáról Mihail Pljackovszkij Jegeske repülni tanul című története, amelyet csütörtökön Rák Kati színművész ad elő, másnap pedig a Duna műsorvezetője, Banner Géza várja a gyerekeket Csukás István humorral teli Kétoldali horgászláz című meséjével. Február 17-én, szombaton Polyák Anita színművész Berg Judit Mese a téli álomról című történetével ringatja álomba a hallgatókat, míg február 18-án, vasárnap Rókusfalvy Lili, a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetője zárja a mesés hetet Göbölyös Attila A farsangi álarc legendája című meséjével, amely már a farsangi időszak hangulatát idézi meg.
A hallgatókat nemcsak a szabadban várja a téli mesetáj, a héten pár „havas” szavalat is teljessé teszi az esti mesét: kedden Vida Péter színművész, a Magyarország, szeretlek! zöld csapatkapitánya Benedek Elek Hópehely, szerdán pedig Szabó Erika színművész Szép Ernő Hó című költeményét szavalja a Csukás Meserádióban.
