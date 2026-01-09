Először találkoztak befagyott tóval a londoni állatkert oroszlánjai – vicces reakció lett a vége

Aranyos jelenetet rögzítettek a londoni állatkertben, amikor két oroszlán felfedezte, hogy a kifutójukban lévő tó befagyott.

A nagymacskák óvatosan közelítették meg a jeget, szemmel látható kíváncsisággal vizsgálva az ismeretlen felületet,

majd egyikük rá is lépett, és jóval láthatóan meglepődtek azon, hogy a jég beszakadt.

Az állatkert gondozói a GB Newsnak elmondták: ez volt az első alkalom, hogy az oroszlánok életükben jeget láttak és tapasztaltak. A különleges pillanat gyorsan meghódította az internetet, sokak szerint ritkán látható ilyen játékos és meglepett reakció a ragadozóktól.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)