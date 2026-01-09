Aranyos videót posztolt a debreceni állatkert: így telnek a rendkívüli hidegben a holland törpekecskék napjai

A holland törpekecskék mindennapjai tele vannak mozgással és játékkal – írta Debrecen állatkertje, miközben egy videóban is megmutatták, hogy miként töltik az időt az állatok a rendkívüli hidegben.

„Ezek a kis termetű, mégis rendkívül energikus állatok szinte sosem maradnak egy helyben: futkároznak, ugrálnak, és folyamatosan új kalandokat keresnek. Ha valahol történik valami izgalmas, biztosan ők az elsők, akik megjelennek. Különösen kedvelik az anyjuk hátát, amely számukra nemcsak pihenőhely, hanem igazi ugródeszka is. Gyakran felpattannak rá, hogy könnyebben elérjék a takarmányt, vagy egyszerűen csak a játék kedvéért. Olyan természetességgel teszik mindezt, mintha ez lenne a világ legszokványosabb dolga” – fogalmaztak.

„Az anyjuk hátán ugrálás számukra nem csupán praktikus megoldás, hanem szórakozás is: kilátóként és játszótérként egyaránt szolgál. Látványuk jól mutatja, hogy a kis termethez gyakran hatalmas életkedv társul” – írták a videó kommentárjában.

