Csorba Lóci duplázik szombaton a Csináljuk a fesztivált! színpadán

Előadóként egy Kaukázus-slágerrel verseng az énekes, de saját daláért is izgulhat: a Lóci játszik Nem táncolsz jobban, mint én versenydalként érkezik az utolsó válogató adásba, Csonka András tolmácsolásában. Az előző évadban a Limbó-hintót győzelemre vezető előadó így most kétszeres kíváncsisággal várja a showműsor alakulását, a Család-barát vendégeként bevallotta: nagy megtiszteltetés lenne, ha saját szerzeménye is továbbjuthatna.

A Csináljuk a fesztivált! című műsornak köszönhetően olyan magyar dalok hangoznak el, amelyről elmondhatjuk: kiállták az idők próbáját. A hagyománytisztelet éppúgy megjelenik benne, mint az informáló jelleg, hiszen a zsűritagoknak is köszönhetően a slágereket övező történeteket is megismerhetik a nézők, mindezt hiteles, élő forrásból Korda György és Balázs Klári által. Így foglalta össze a Duna immár ötödik évadával jelentkező showműsorának különlegességét Csorba Lóci a Család-barát vendégeként. Az énekes a Csináljuk a fesztivált! visszatérő, sőt győztes slágert előadó fellépője, akivel ezúttal is találkozhatnak, a hatodik, egyben utolsó válogató adásban.

Szombat este a 2000-es évekből tíz sláger hangzik el, amelyek közül öt jut még tovább a folytatást jelentő elődöntőbe, Csorba Lócinak pedig minderre dupla esélye van. „Örömteli, hogy hallhatom a műsorban a dalomat. Hidegrázós érzés, hogy az, amit 14-16 évesen írtam a hálószobámban, bekerül egy olyan társaságba, ahol Limbó-hintó-szintű dalok hangoznak el” – mondta a Duna magazinműsorának vendégeként az énekes, hozzátéve, sokat jelentene, ha meg is nyerné az évadot. A szombati válogatóban ugyanis Csonka András adja elő a Lóci játszik egyik legismertebb dalát, a Nem táncolsz jobban, mint ént. A negyedik évad győztes slágerét, a Hungária Limbó-hintóját tolmácsoló Csorba Lócival előadóként is találkozhatnak a Csináljuk a fesztivált! nézői szombat este: egy Kaukázus-dallal, a Szalai Évával érkezik a korszakos versenybe.

A beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

Kiemelt kép: Csorba Lóci (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)