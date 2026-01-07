Elhallgattatni akarták, mégis legendává vált a Bikini énekese

Nagy Lajos az M5-ön új évaddal jelentkező Húrokon írt történelem című műsorban vallott arról, hogy fiatalon eltanácsolták az iskolából, őt és koncertjeit megfigyelték, valamint többször „elbeszélgetésre” vitték, mert a hatalom rendszerellenesnek gyanította a zenéjét. Mindez azonban nem törte meg: Moszkvától Londonig jutott, és még ma is aktív, új dalokon dolgozik.

Háromévesen a szomszéd állatorvosnál próbálhatta ki, milyen zongorán játszani, ez volt D. Nagy Lajos első meghatározó pillanata a zenével, amely több mint hét évtizeddel később is kitüntetett helyet foglal el a szívében. Emlékeiről az M5 kulturális csatornán látható Húrokon írt történelem című műsor új, második évadában mesélt.

A Rolls Frakció, majd a Bikini zenekar tiszalöki születésű énekese felidézte, Budapesten járt közgazdasági és pénzügyi középiskolába, 14 éves korában a bátyjától kapott gitáron játszva határozta el, hogy zenész szeretne lenni. Barátaival iskolai zenekart alapított, ám tanárai ezt nem nézték jó szemmel.

„Harmadik év végén eltanácsoltak az iskolából. A köpenyemre, minden ruhámra rajzoltam egy keresztet, és ez nagyon zavarta őket. Félévkor behívtak a tanáriba, akkor elmondták a bűneimet. Közölték, hogy második félévben már nem számítanak rám, keressek magamnak másik iskolát. Csak engem küldtek el, példát statuáltak velem. A többiek nem is mertek utána gitárral belépni az iskolába. Kellőképpen megfélemlítették őket” – osztotta meg, milyen hányattatottan indult el fiatalon a zenei pályán. Hozzátette, édesanyja segítségével Nyíregyházára került, ahol szívesen fogadták a gitárjával együtt. Később Kiskunhalason, majd Székesfehérváron zenélt, de még a kétéves kötelező katonai szolgálata alatt is alapított zenekart. Mint mondta, a rendszerváltás előtt a hatalom időről időre igyekezett nyomást gyakorolni rá, de ennek ellenére sem adta fel zenei álmait.

„Ha zenéltünk, az elejétől a végéig rögzítették, majd leadták a kerületi rendőrkapitányságon, és valaki visszahallgatta, kielemezte, hogy van-e benne valami rendszerellenes. Volt, hogy egy koncert után megálltak előttem egy autóval, és kérték, hogy üljek be a hátsó ülésre. A Tolnai Lajos utcába vittek, leültettek, vártam egy-két órát, aztán elbeszélgettek velem. Mentségükre legyen mondva, soha, egy ujjal sem értek hozzám. Később rendszeres vendégük lettem, már saját székem volt” – mondta D. Nagy Lajos, aki rendőrhatósági felügyelet (REF) alá került. Első hivatásos zenekara megszűnése után egy darabig polgári foglalkozást űzött, majd Németh Alajos Lojzi hívására érkezett meg a Bikini énekes posztjára, amellyel elért karrierje csúcsára: Moszkvától Londonig végigjárták Európát.

A folytatásban a rendszerváltás következményeiről, hullámvölgyekről, slágereik máig tartó népszerűségéről és törhetetlen hitéről is beszélt. A teljes beszélgetés az adásba kerülés után online is elérhető korlátozott ideig a Médiaklikken, valamint a YouTube-on.

Húrokon írt történelem | 2. évad – szombatonként 15:30-tól az M5-ön.

A kiemelt kép forrása: MTVA