Nemzetközi elismerést nyert ismét a Delta – a legjobb AI-tévéműsornak választották a közmédia sorozatát Pekingben

Újabb rangos nemzetközi díjjal ismerték el a magyar televíziózás ikonikus tudományos-ismeretterjesztő műsorát, a Deltát. A közmédia által nevezett Gyökerek című epizód a pekingi AI ARTIST fesztiválon elnyerte a BEST AI TV PROGRAM kategória fődíját, kiemelkedve a világ minden tájáról érkező pályaművek közül.

Az immár többszörösen díjnyertes Delta ismét bizonyította, hogy képes korszerű formában, innovatív technológiai megoldásokkal megszólítani a globális közönséget. A 2025. május 4-én bemutatott, Gyökerek című epizód központi témája a családi eredet, a származás és a kulturális örökség, filozófiai és társadalmi összefüggéseiben egyaránt. Az alkotás különlegessége, hogy a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket nem látványelemként, hanem tartalmi mélységet erősítő eszközként alkalmazza.

Az epizódban a Delta mesterséges intelligenciával létrehozott műsorvezetője, Bíró Ada egy rendhagyó interjút készít Konfuciusszal, akinek tanításai máig meghatározóak a kínai kultúra és gondolkodás számára. A beszélgetés apropóját az adja, hogy a filozófushoz köthető napjainkban a világ legnépesebb családja, több mint kétmillió leszármazottal. Az AI-alapú dialógus a hagyomány, az identitás és az örökség kérdéseit vizsgálja időtlen perspektívából.

Az AI ARTIST fesztivál zsűrije indoklásában kiemelte a mű magas szintű művészi megvalósítását, technológiai igényességét és kreatív megközelítését. A nemzetközi elismerés nemcsak a Delta alkotóinak munkáját igazolja, hanem a magyar közmédia innováció iránti nyitottságát és nemzetközi versenyképességét is, tovább erősítve Magyarország jelenlétét a globális AI-alapú tartalomgyártás élvonalában.

A kiemelt kép forrása: MTVA