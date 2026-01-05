Premier a Dunán: Januártól látható Az élet dicsérete sorozat negyedik évada

Új remények és kihívások, a háború árnyékában telő vidéki állatorvosi praxis mindennapjai elevenednek meg Az élet dicsérete című angol tévéfilmsorozat új évadában. A világszerte népszerű széria hétrészes, negyedik évada országos televízióban premierként látható a Dunán január 7-től szerda esténként.

Folytatódik Az élet dicsérete című, James Alfred Wight állatorvos – írói nevén James Herriot – saját tapasztalatait elmesélő, magyarul is népszerű regényfolyam alapján készült angol filmsorozat. Az életrajzi ihletésű, 1930-40-es években játszódó történet hét új részében visszatérhetnek a nézők a yorkshire-i vidéki állatorvosi praxis és környezete hétköznapjaiba. A sorozat negyedik évada továbbviszi a fiatal állatorvos, James Herriot történetét a második világháború küszöbén.

A cselekmény 1940 húsvétján kezdődik a Skeldale Házban, ahol az állatorvos besorozott barátja és kollégája, Tristan távollétében ünnepelnek. A hangulatot a főállatorvos, Siegfried ingerlékenysége árnyékolja be, ami a dohányzásról való lemondásának következménye. James immár házas, és feleségével, Helennel közösen tervezik jövőjüket, ám Európában már dúl a háború, ezért elbizonytalanodnak a családalapítást illetően. Ahogy Tristant, úgy a fiatal állatorvost is bármelyik nap behívhatják. Miközben a praxis irányítása új kihívásokat hoz a mindennapokba, Tristan hiánya különleges dinamikát ad a történetnek: James és Siegfried ugyanis új segítőket fogad a Skeldale rendelőbe. Miss Harbottle, a hatékony könyvelő és a fiatal gyakornok, Richard Carmody friss lendületet visz a vidékiek életébe, miközben mindannyian igyekeznek eligazodni a szakmai és magánéleti kérdésekben. A történetben az otthon és család jelentősége is megmutatkozik egy olyan korban, amikor a világ éppen drámaian változik az emberek körül.

A brit vidéki élet báját megrajzoló széria negyedik évadát január 7-től, szerda esténként követhetik a Dunán. Az adást követően még 7 napig újranézhetők az epizódok a Médiaklikken.

Az élet dicsérete – a negyedik évad január 7-től, szerdánként 21 órától a Dunán.

