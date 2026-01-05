Mező Misi: Ha igaz vagy, boldog vagy

A Jézus és… új évadának negyedik epizódjában Mező Misi az igazság iránti belső vágyból fakadó boldogságot keresi. Szakértő vendégei – Tapolyai Emőke klinikai- és pasztorálpszichológus, valamint Baán Izsák bencés szerzetes, teológus – és civilszereplők történetei segítették őt abban, hogyan található meg a valódi igazságot a mindennapok zajában, és miként nyílhat meg általa az Istenhez vezető út.

Az epizód kezdetén Mező Misi Izsák atyával elmélkedett az igazság „természetéről”, majd Greskó Zsolttal folytatta a beszélgetést, aki most először vallott a sorozatban arról, miért került börtönbe. Elmondása szerint egy erőszakos családfőtől kellett megszabadítania egy ismerősét, amiért pénzt is kapott. „Az ítélet előre kitervelten, nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés volt. Mivel mindig megkaptam a családtól a támogatást, szeretve voltam, érthetetlen számomra, hogyan tudott akkor így kisiklani az életem” – osztotta meg.

A férfiben a fogvatartása alatt többször felmerült a szökés gondolata, de végül elfogadta a börtön kereteit. „Bent tértem meg. Először csak azzal voltam elfoglalva, hogy kapom a csomagot, de eszembe sem jutott, hogy azok, akik küldik, akik szeretnek és kint várnak rám, hogyan éreznek. A megtérésem után fogtam fel ezt, akkor összetörtem” – tette hozzá.

Tapolyai Emőke arról beszélt Mező Misivel, hogy ha az ember őszinte és igaz önmagával szemben, akkor már tett egy lépést a boldogság felé. Noha a szubjektív igazságérzetünk folyton változik, az objektív, isteni igazság állandó támaszt nyújt az élet kritikus pillanataiban. „Amikor megtaláljuk ezt a pillért, és boldogsággal tölt el bennünket, az nem a saját igazságérzetünkből fakad, hanem Isten igazságából” – mondta a pszichológus.

Az epizód másik kiemelt története Bíró Csabáé: a hatgyermekes családapa elmesélte, hogy a 80-as évektől mintegy 60 millió forintot költött szerencsejátékra, de 33 éves korára sikerült megszabadulnia függőségétől, és családjával a tanyasi élet csendes, de teljes értékű mindennapjait éli, állattartással és növénytermesztéssel.

A Jézus és… 3. évada szombatonként 16:45-től látható a Dunán.

Az epizódok és az évadhoz kapcsolódó tartalmak elérhetők a Bizony, Isten! YouTube-csatornán.

