Új korszak jöhet a Gmailnél, búcsút inthetünk a kínos e-mail címeknek

Hamarosan új lehetőséget kaphatnak a Gmail-felhasználók: a jelek szerint a Google lehetővé teszi a meglévő @gmail.com emailcím megváltoztatását anélkül, hogy új fiókot kellene létrehozni. Ez sokak számára jelenthet megkönnyebbülést, akik még tinédzserként választottak maguknak ma már kellemetlen vagy komolytalan címeket.

A változásra a Google fiókok súgójának frissítése utal, amely szerint a felhasználók kicserélhetik meglévő Gmail-címüket egy újra úgy, hogy közben minden adatuk – az emailek, üzenetek, fényképek és egyéb Google-szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmak változatlanul megmarad – írja a CNBC.

A beszámoló szerint a frissített súgó egyelőre csak hindi nyelven érhető el, ami arra utal, hogy a funkciót először Indiában vezethetik be, majd fokozatosan terjeszthetik ki más országokra.

Az új beállítás szerint a régi e-mail cím nem vész el: aliasként továbbra is megmarad, vagyis az oda érkező levelek ugyanúgy a beérkező üzenetek között jelennek meg. A korábbi cím a Google-fiókba való bejelentkezéshez is használható marad.

Korábban azoknak, akik új Gmail-címet szerettek volna, teljesen új fiókot kellett létrehozniuk, majd manuálisan, időigényes módon átköltöztetniük az adataikat. Az új funkció ezt a bonyolult folyamatot szüntetné meg.

Fontos megkötés ugyanakkor, hogy akik élnek a címcsere lehetőségével, azok a következő egy évben nem hozhatnak létre újabb Gmail-címet, és az újonnan választott emailcímet sem törölhetik. A régi cím viszont később bármikor újra használható.

A Google egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a változásról, így a pontos bevezetési ütemterv sem ismert.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)