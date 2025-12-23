Veréb Tamás: Életem legnehezebb színpadra lépése volt

A magyar könnyűzenei showműsor harmadik válogatójában Veréb Tamás egy Korál-örökzölddel, a Hazafelé című slágerrel varázsolta el a közönséget. Az énekes az adást kibeszélő podcastban elárulta, hogy az első évad óta könyörgött egy Balázs Fecó-dalért. Legnagyobb örömére most teljesült a vágya és példaképétől a legkedvesebb dalával versenyezhetett. Bevallotta, hogy érzékeny embernek tartja magát és a slágerhez fűződő személyes kapcsolódása megnehezítette a dolgát. Bár több sikeres produkciót tudhat maga mögött a Csináljuk a fesztivált! műsorában, ez alkalommal jóval nagyobb kihívás volt.
„Életem legnehezebb színpadra lépése volt. A nagymamám nagyon szerette ezt a dalt, és ő már nincs velem. Nemrég veszítettem el”
– osztotta meg fájdalmát az előadó.
A Kulissza vendége volt Janza Kata is. A nemrég Dankó Zenei Díjjal elismert ítész a produkció után a show történetének eddigi legdrámaibb pillanatait okozta, ugyanis hosszú másodpercekig nem szólalt meg, majd szavak helyett inkább rácsapott az aranygombra, továbbjuttatva a slágert az elődöntőbe.
„Ez minden magyar ember közös dala”
– véli az előadóművész, aki a podcastban arról is beszélt, hogy nemcsak zsűriként, hanem rajongóként is drukkol a sláger győzelméért.
Fotó: Veréb Tamás fellépése a Csináljuk a fesztivált! című műsorban (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)