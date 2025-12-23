Karácsonyi mese a világűrből – történelmi pillanat a magyar gyerekeknek

Galaktikus karácsonyi ajándékkal készül a gyerekeknek – és a mesét szerető felnőtteknek is – karácsony napján az M2 Gyerekcsatorna december 25-én este. Elsőként látható, hogy Kapu Tibor, 2025-ben a közmédia Év Emberének választott második magyar nemzeti kutatóűrhajós a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről, szó szerint a világűrből olvas fel egy magyar klasszikust a gyerekeknek.

A csillagok közül, az űrből érkezik karácsony este a mese, a 20:45-kor kezdődő Hetedhét kaland című műsorban. A választott történet méltó az alkalomhoz: Móra Ferenc klasszikusa, a Rege a csodaszarvasról hangzik el, amely a magyar mitológia, az összetartozás és az eredetmesék egyik legszebb irodalmi feldolgozása. A mese így nemcsak karácsonyi ajándék, hanem kulturális üzenet is: a magyar múlt és képzelet szó szerint a világűrből szól a gyerekekhez. Ritkán adódik olyan pillanat, amikor a mese, a tudomány és a történelem ilyen tisztán találkozik. Egy magyar űrhajós, súlytalanságban lebegve, a Földtől több száz kilométerre olvas fel egy magyar klasszikust – ez egyszerre szimbolikus és megható. A jelenet azt üzeni: a tudás, a képzelet és a kultúra nem ismer határokat, még bolygónk légkörén túl sem.

A karácsonyi meseolvasás különösen erős üzenetet hordoz a gyerekek számára. Megmutatja, hogy a tudományos pálya és az álmok megvalósítása nem zárja ki az érzelmeket, a hagyományokat és a mesék varázsát. Épp ellenkezőleg: azokból táplálkozik.

Kapu Tibor útja az űrig

Kapu Tibor felbocsátása mérföldkő a magyar űrkutatás történetében. Hosszú kiválasztási és felkészítési folyamat előzte meg az utazását, amely során nemcsak fizikai és szakmai, hanem pszichológiai kihívásoknak is meg kellett felelnie. A Nemzetközi Űrállomásra induló küldetés során tudományos kísérletek végrehajtása mellett kiemelt szerepet kapott az ismeretterjesztés és a magyar közönséggel való kapcsolattartás is. A meseolvasás e misszió egyik emlékezetes pillanata.

TV Maci: régi barát, újra a csillagok között

A jelenetben szerepel a TV Maci plüssváltozata is, ami Kapu Tibor társaságában másodszorra járta meg a világűrt. A jól ismert, generációkat összekötő figura jelenléte finom hidat képez múlt és jelen között: a régi esti mesék hangulata találkozik a modern űrkutatás valóságával. Segítségével a gyerekek játékosan ismerhetik meg a súlytalanság állapotát.

Mese az űrből Kapu Tiborral – december 25-én 20:45-től az M2 Gyerekcsatornán.

A mese december 26-án a Csukás Meserádió műsorában is hallható lesz.

Kiemelt kép forrása: MTVA