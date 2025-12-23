Húrokon írt történelem – új epizódokkal tér vissza a sorozat az M5 kulturális csatornára

December 27-től folytatódik a magyar könnyűzene legendáit bemutató interjúműsor, a Húrokon írt történelem. A tavalyi, nagy sikerű első évad után – amelyben Korda Györgytől Kovács Katiig, Zalatnay Saroltától Frenreisz Károlyig ikonikus előadók mesélték el pályafutásuk kevéssé ismert fejezeteit – most újabb, meghatározó magyar művészek életútja kerül fókuszba.

A Húrokon írt történelem zenetörténeti áttekintést nyújt a hazai előadók személyes történetein keresztül, egyúttal a teljes korszak – a beat, a pop és a rock aranykora – társadalmi, politikai és kulturális változásai is megelevenednek. A stúdióbeszélgetésekben a letűnt évtizedek atmoszférája jelenik meg: a zenekari próbák, a klubélet, a turnébuszok anekdotái, a cenzúrával való küzdelmek és a közönség elsöprő lelkesedése. A zenészek, énekesek és dalszerzők őszintén mesélnek sikerekről, bukásokról, félelmekről és álmokról – sokszor nevetve, máskor könnyekig meghatódva.

A második évad vendégei között olyan, máig meghatározó előadók szerepelnek, mint Végvári Ádám (Neoton Família), aki a nemzetközi sikerek kulisszatitkairól mesél. D. Nagy Lajos (Bikini), aki a lázadás, a szabadság és a korszak dalainak társadalmi lenyomatát mutatja be. Szűcs Judith, a magyar diszkódíva, aki a női előadók szemszögéből osztja meg tapasztalatait, és – mások mellett – Novai Gábor (Dolly Roll) is a műsor vendég lesz, aki a slágerek mögötti történeteket, az előadói lét hullámzását osztja meg a nézőkkel.

A Húrokon írt történelem élő, személyes lenyomata annak, hogyan született meg Magyarország modern könnyűzenéje, és miként vált generációk meghatározó kulturális élményévé. A második évad ismét lehetőséget ad arra, hogy a nézők közelebb kerüljenek azokhoz az alkotókhoz, akik dalaikkal nemcsak szórakoztatták, hanem formálták is a hazai kultúrát. Az új évad december 27-én kezdődik, szombat délutánonként látható az M5 kulturális csatornán. A premier másnapján, vasárnap 22 órakor az M2 Petőfi TV megismétli az adott epizódot. A Médiaklikk felületén hét napig újranézhetők a részek.

Húrokon írt történelem | 2. évad – december 27-től szombatonként 15:30-tól az M5-ön, vasárnap 22 órakor ismétlésben az M2 Petőfi TV-n.

Fotó: Húrokon írt történelem