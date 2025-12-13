Eredményesen szerepelt az MTVA a Millió lépés kihívásban

Ősszel kezdődött az ország egyik legnagyobb mozgásösztönző kezdeményezése, a Millió lépés az iskoládért Lép a cég kihívása, amely idén az Aktív Munkahelyek 2025 programmal közösen ösztönözte a rendszeres aktivitást. A kihíváshoz több mint száz magyar vállalat csatlakozott, köztük az MTVA munkatársai is, akik kiemelkedő eredménnyel végeztek.

A közmédia 130 részvevő között a 16. helyen zárt a lépések rangsorában, bizonyítva, hogy egy motivált közösség rövid idő alatt is képes jelentős teljesítményt felmutatni. A helyezés az aktivitás mellett a dolgozók összefogását és elkötelezettségét is megmutatja. A munkahelyi részvételt a Lép a cég-program koordinátora, Gécsek-Tóth Enikő értékelte a Család-barát magazin vendégeként. A Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés célja a mozgás bevezetése a mindennapi rutinba, valamint a munkahelyi közösségek aktivizálása és erősítése volt.

„A kihívásban összesen 118 MTVA-munkavállaló vett részt. Egy telefonos alkalmazás lehetővé tette, hogy folyamatosan nyomon kövessük egymás teljesítményét, ami kifejezetten motiválóan hatott a résztvevőkre. Kiemelkedő egyéni eredményeink is születtek: Szalontai Csaba rendszermérnök gyűjtötte a legtöbb pontot, aki rendszeresen fut és kerékpározik. Egy egészségügyi probléma miatt kezdett el sportolni, a gyógyszeres megoldások helyett az életmódváltás mellett döntött. Mellette olyan kollégánk is van, aki az akció hatására, több év kihagyást követően kezdett újra rendszeresen mozogni. A közmédia csapatai közül a Kossuth Rádió kollektívája teljesített a legeredményesebben” – osztotta meg Gécsek-Tóth Enikő, aki maga is rendszeresen fut.

Hozzátette, a Kossuth Rádió már a tavaszi, hathetes mozgáskampányával is bizonyította elhivatottságát. A kollégák sportos bejátszókban osztották meg a lépésgyűjtéshez kapcsolódó élményeiket, és saját példájukkal igyekeztek minél több hallgatót bevonni a kezdeményezésbe.

Fotó: MTVA/Markal Ádám