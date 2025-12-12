Csonka András eddig nem látott „szerepben” a Csináljuk a fesztivált! új évadában

Otthonosan mozog Csonka András a Csináljuk a fesztivált! színpadán, ám az idei versenydalához tartozó zenei korszak új kihívás elé állította. A színművész, énekes számára különleges értéket képviselő showműsorról Tótfalusi Fanni műsorvezető vendégeként beszélt az Önök kértékben.

„Gyerek- és kamaszkorom slágereit hozza vissza a Csináljuk a fesztivált! című műsor, amely számomra időutazás. Emlékeket, embereket, életem akkori helyzeteit, illatokat, színeket idéz fel bennem, miközben hallgatom, vagy előadom őket” – fogalmazott a műsor kapcsán a színművész, énekes. Csonka András már több dallal versenyzett a Duna showműsorának korábbi évadaiban, és ezúttal is találkozhatnak vele a nézők.

„Zeneileg a 60-70-80-as éveket ismerem és imádom, ekkor születtem, nőttem fel, azonban a mostani évadban egy új korszakba csöppentem, a 2020-as évekbe. Újdonság és kihívás is volt ez számomra, hiszen ebből a korból még nem énekeltem a show-ban, ráadásul a táncos produkcióban még rappelni is hallhatnak” – árulta el az Önök kérték vendégeként. Csonka András arról is mesélt, hogy bár színművészként végzett prózai szakon és sok zenés darabból ismerheti a közönség, az éneklés különleges helyet foglal el az életében. „Gyerekkori álmom volt, hogy énekeljek és kiadjak egy poplemezt” – vallotta be, és örömmel tette hozzá, hogy több albumot is kiadott és vannak slágerek, amelyek szinte a védjegyévé váltak. Úgy gondolja, ennek is köszönheti, hogy részese lehet a Csináljuk a fesztivált! történetének.

Az Önök kérték beszélgetése újranézhető a Médiaklikken.

Önök kérték – hétköznap 15:30-tól a Dunán.

Csináljuk a fesztivált! – szombatonként 19:35-től a Dunán.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga