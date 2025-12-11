Emlősök – új Attenborough-sorozat premierben a közmédia csatornáin

Az élet minden szegletében ott vannak: a fagyos tundráktól a perzselő sivatagokon át a sűrű erdőkig, bárhol találkozhatunk emlősökkel. A 2024-ben bemutatott hatrészes sorozatában Sir David Attenborough végigkalauzol azokon a változatos élettereken, ahol ezek a különleges lények a bolygó szélsőséges körülményeivel birkóznak meg — és győznek. A lenyűgöző természetfilmeket a közmédia csatornáin először a Dunán, ismétlésben az M5 kulturális csatornán láthatják.

Sir David Attenborough angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízióműsorok egyik úttörőjének új sorozatát december 14-től vasárnap délutánonként tűzi műsorára a Duna. A hatrészes újdonság bemutatja, hogyan alkalmazkodtak az emlősök – intelligenciával, találékonysággal és szociális képességekkel a legkülönbözőbb környezetekhez: a sivatagtól a tundráig, az óceán mélyétől az erdők lombjáig. A sorozat egyik erénye, hogy élményközeli természetfotózással, eddig alig látott, szuperközeli jelenetekkel mutat be mindent, amit ma a túlélésről tudunk.

Az első részben az éjszaka aktív emlősök, elsősorban a táplálékszerzésért vívott küzdelmes vadászataik és a különböző túlélési stratégiáik kapják a főszerepet. Megismerhetik különösen érzékeny szenzorjaikat is, amelyek gyakran „szuperképességekhez” hasonlóak.

Az Új vadon című epizód azt vizsgálja, hogyan alkalmazkodnak az emlősök az emberformálta, gyorsan változó világhoz. Ez a rész rávilágít arra, hogy a Föld hogyan formálódik át, és az állatok miként kénytelenek a „vadon új arcához” igazodni.

A Víz című rész az édesvízi mocsarakban és az óceán mélyén levegőt lélegező emlősök alkalmazkodóképességét mutatja be. Megdöbbentő stratégiákat és viselkedéseket ismerhetnek meg, amelyek révén a víz nem akadály, hanem élhető birodalom.

A folytatás a hideg, jeges tájakra visz: megtudhatják, hogy a hófödte hegyekben, fagyos tengerekben és a legzordabb klímában hogyan képes túlélni számos emlősfaj. A Hőség című epizódban a másik szélőséget ismerhetik meg; a sivatagok, a forró, száraz tájak lakóira fókuszál. A nap perzsel, a víz ritka, mégis megélnek itt is az emlősök, akik elképesztő trükkökkel és állóképességgel bizonyítják rátermettségüket.

A hatodik, Erdő című rész megmutatja, hogyan élnek az emlősök a fák lombjai alatti sötét aljnövényzetben, vagy akár a fák csúcsai között is. Mivel az erdők adják az élőhelyek egyik legsűrűbb és legváltozatosabb rendszerét, itt különösen látványos, hogy az emlősök hogyan birkóznak meg egymással az élelemért, rejtekért és térért.

A közmédia a sorozat zárásaként vetíti az Így készült az Emlősök című kísérőfilmet, amely bemutatja a forgatás technikai és emberi oldalát. A stáb négy éven át járta a világot, hogy átadhassa az emlősök különleges életét. A forgatás során a természet erőivel küzdöttek: a perzselő hőségben megolvadtak a kamerák, a viharok pedig sokszor veszélybe sodorták a produkciót. A legmodernebb kameratechnológia tette lehetővé, hogy feltárják a sötétség, a magaslatok és a mélységek titkait, és olyan viselkedéseket rögzítsenek, amelyeket korábban még senki sem látott. Az extra epizód a filmesek személyes történeteit, kitartását és szenvedélyét is bemutatja, és azokat az áldozatokat, amelyek árán megszületett a lenyűgöző sorozat.

A sorozat magyar változata Tóth Gábor fordításában készült, a narrációban Papp János, Aase-díjas színművész hangján szólal meg a legendás természettudós.

Emlősök – David Attenborough új sorozata december 14-től vasárnaponként 16:30-kor a Dunán, ismétlésben hétfőnként 14:25-kor az M5 kulturális csatornán.

A kiemelt kép forrása: BBC Studios Distribution Limited